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У справі Білоуса новий поворот: чому режисер, якого звинуватили в домаганнях до студенток, вийшов із СІЗО

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
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У справі Білоуса новий поворот: чому режисер, якого звинуватили в домаганнях до студенток, вийшов із СІЗО
Андрій Білоус вийшов із СІЗО

Скандальний український режисер та колишній керівник Молодого театру Андрій Білоус, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток, вийшов з-під варти. Він перебував у СІЗО близько року, а тепер був звільнений під заставу.

Відповідну інформацію повідомили члени адвокатського об'єднання, яке представляє інтереси режисера, на своїй сторінці у Facebook. Допис вони доповнили кількома фото, на яких можна побачити, як Білоуса зустрічали з СІЗО.

У справі Білоуса новий поворот: чому режисер, якого звинуватили в домаганнях до студенток, вийшов із СІЗО

Андрій Білоус вийшов із СІЗО під заставу. Джерело: facebook.com/klochkov.partners

Зауважимо, що Шевченківський районний суд Києва вперше призначив Андрію Білоусу заставу в розмірі 4 992 000 гривень як альтернативу тримання під вартою 17 серпня. Пізніше цю суму було зменшено до 1,3 млн грн.

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Скандал із режисером

Перше публічне звинувачення у бік Андрія Білоуса з'явилося в січні 2025 року. Дівчина опублікувала анонімне відео на платформі YouTube, де заявила: режисер надсилав їй фото інтимних місць інших студенток та пропонував їй зробити ідентичні кадри. Згодом із подібними звинуваченнями виступили ще кілька жінок, тож справою зайнялася поліція.

У справі Білоуса новий поворот: чому режисер, якого звинуватили в домаганнях до студенток, вийшов із СІЗО

Андрія Білоуса вперше публічно звинуватили в домаганнях у січні 2025 року. Джерело: facebook.com/knutkitKarpenkoKary

Білоуса відсторонили від викладання в університеті Карпенка-Карого, а також усунули з посади художнього керівника Молодого театру. В березні він повернувся до керівної ролі, заявивши, що немає правових підстав для його звільнення, проте у травні 2025-го заклад культури очолив Станіслав Мойсеєв.

21 жовтня стало відомо, що Андрію Білоусу повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 та ч. 3 ст. 152 – зґвалтування, у тому числі неповнолітньої особи; ч. 1 та ч. 2 ст. 153 – сексуальне насильство. Пізніше Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для скандального режисера – перебування під вартою до 17 грудня. Надалі цей термін було продовжено.

У справі Білоуса новий поворот: чому режисер, якого звинуватили в домаганнях до студенток, вийшов із СІЗО

Режисеру повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Джерело: Telegram-канал Національної поліції України

Паралельно із розслідуванням справи спливали нові подробиці про неналежну поведінку Білоуса. Акторка Альона Якименко, яка тривалий час працює у Молодому театрі, розкрила його метод зваблення. За словами артистки, якщо Андрію Білоусу не вдавалося завоювати увагу дівчини, в гру входила його помічниця, яка зв'язувалася з потрібною людиною і приводила її до режисера.

Раніше OBOZ.UA розповів, що суд позбавив Геллі Беррі права бачитися із сином у будь-який час, адже колишній чоловік звинуватив зірку в фізичному насильстві над їхньою спільною дитиною.

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