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Суїцид чи нещасний випадок? За таємничих обставин помер "фанат" війни Міша Маваші, якого в Україні засудили до 8 років увʼязнення

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
1,0 т.
Суїцид чи нещасний випадок? За таємничих обставин помер "фанат" війни Міша Маваші, якого в Україні засудили до 8 років увʼязнення
За таємничих обставин помер "фанат" війни Міша Маваші

Російський репер і "націоналіст" Міша Маваші, який підтримував повномасштабну війну проти України та допомагав окупантам, помер у ніч із 24 на 25 жовтня у віці 41 року. Соратники заявили про нещасний випадок, однак у російських медіа уже обговорюють інші версії, зокрема самогубство.

Що саме сталося з палким прихильником політики Кремля, поки невідомо. Про смерть артиста, справжнє ім'я якого Михайло Ніц, повідомив його знайомий в Telegram. За його словами, обставини трагедії з'ясовують, а подробиці обіцяють оприлюднити пізніше.

Суїцид чи нещасний випадок? За таємничих обставин помер ''фанат'' війни Міша Маваші, якого в Україні засудили до 8 років увʼязнення

Його знайомий назвав смерть "нещасним випадком"

Тим часом російські медіа поширюють суперечливу інформацію про загибель пропагандиста. Там стверджують, що Маваші отримав вогнепальне поранення у себе вдома. Чоловіка нібито доправили до реанімації, однак урятувати його не вдалося через значну крововтрату.

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"Міша Маваші наклав на себе руки", – також пишуть пропагандистські медіа.

Зокрема, росмедіа пізніше заявили, що репер отримав поранення у голову, коли розбирав свій травматичний пістолет. 

Популярність Маваші здобув на початку 2010-х років завдяки репу про спорт, здоровий спосіб життя та відмову від шкідливих звичок. Однак згодом його діяльність вийшла далеко за межі музики.

У 2022 році він заснував націоналістичний рух "Северный человек", який мав "об'єднати людей на основі слов'янського етносу" та займався, зокрема, збором допомоги для окупантів.

Суїцид чи нещасний випадок? За таємничих обставин помер ''фанат'' війни Міша Маваші, якого в Україні засудили до 8 років увʼязнення

У 2022 році він заснував націоналістичний рух "Северный человек". Джерело: росмедіа

Сам музикант відкрито підтримував диктатора Володимира Путіна та повномасштабне вторгнення в Україну.

Зокрема, у травні 2024 року Маваші публікував відео роботи російсько "Граду" у Бєлгородській області, супроводивши його підписом "Привіт Харкову з Бєлгорода! "Усіх благ!". Згодом ролик довелося видалити, адже йому дорікнули у наведенні цілей, та й сама установка стояла посеред дороги у кількох метрах від цивільних.

У вересні 2025 року Вінницький міський суд заочно засудив Маваші до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йшлося про фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, зокрема через організацію зборів коштів на підтримку російських військових.

Суїцид чи нещасний випадок? За таємничих обставин помер ''фанат'' війни Міша Маваші, якого в Україні засудили до 8 років увʼязнення

Музикант відкрито підтримував диктатора Володимира Путіна. Джерело: росмедіа

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ЗСУ ліквідували російського актора-окупанта і як зірка "Ментівських війн" у 50 років проміняв карʼєру на війну та одразу став нікому непотрібним.

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