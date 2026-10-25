Суїцид чи нещасний випадок? За таємничих обставин помер ''фанат'' війни Міша Маваші, якого в Україні засудили до 8 років увʼязнення

Російський репер і "націоналіст" Міша Маваші, який підтримував повномасштабну війну проти України та допомагав окупантам, помер у ніч із 24 на 25 жовтня у віці 41 року. Соратники заявили про нещасний випадок, однак у російських медіа уже обговорюють інші версії, зокрема самогубство.

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Що саме сталося з палким прихильником політики Кремля, поки невідомо. Про смерть артиста, справжнє ім'я якого Михайло Ніц, повідомив його знайомий в Telegram. За його словами, обставини трагедії з'ясовують, а подробиці обіцяють оприлюднити пізніше.

Тим часом російські медіа поширюють суперечливу інформацію про загибель пропагандиста. Там стверджують, що Маваші отримав вогнепальне поранення у себе вдома. Чоловіка нібито доправили до реанімації, однак урятувати його не вдалося через значну крововтрату.

"Міша Маваші наклав на себе руки", – також пишуть пропагандистські медіа.

Зокрема, росмедіа пізніше заявили, що репер отримав поранення у голову, коли розбирав свій травматичний пістолет.

Популярність Маваші здобув на початку 2010-х років завдяки репу про спорт, здоровий спосіб життя та відмову від шкідливих звичок. Однак згодом його діяльність вийшла далеко за межі музики.

У 2022 році він заснував націоналістичний рух "Северный человек", який мав "об'єднати людей на основі слов'янського етносу" та займався, зокрема, збором допомоги для окупантів.

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Сам музикант відкрито підтримував диктатора Володимира Путіна та повномасштабне вторгнення в Україну.

Зокрема, у травні 2024 року Маваші публікував відео роботи російсько "Граду" у Бєлгородській області, супроводивши його підписом "Привіт Харкову з Бєлгорода! "Усіх благ!". Згодом ролик довелося видалити, адже йому дорікнули у наведенні цілей, та й сама установка стояла посеред дороги у кількох метрах від цивільних.

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У вересні 2025 року Вінницький міський суд заочно засудив Маваші до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йшлося про фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, зокрема через організацію зборів коштів на підтримку російських військових.

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