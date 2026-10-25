Скандал навколо батька Меган Маркл набирає обертів: герцогиня натякнула, що знала про педофілію свого тата

Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що ще після весілля з принцом Гаррі у 2018 році дізналася про тривожні звинувачення у зберіганні дитячої порнографії на адресу свого батька Томаса Маркла. Тоді їй повідомили, що обставини перевіряють правоохоронці, і саме через це вона вирішила не дозволяти чоловікові спілкуватися зі своїми дітьми.

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Про це повідомляють британський таблоїд The Sun та видання People. Після появи повідомлень про нову знахідку кілька днів тому герцогиня Сассекська публічно відреагувала на ситуацію.

"Сподіваюся, тепер стане зрозуміло, що, незважаючи на спотворення, які протягом багатьох років з’являлися в деяких медіа, будь-яке дистанціювання від мого батька та моє рішення не дозволяти йому спілкуватися з нашими дітьми мали єдину мету: захистити їх", – заявила герцогиня.

Вона також наголосила, що глибоко засмучена звинуваченнями, а її думки – з дітьми, які могли постраждати. Меган висловила сподівання, що правосуддя буде забезпечене, а безпека неповнолітніх залишатиметься головним пріоритетом.

Після розголосу лондонська поліція підтвердила, що отримала лист із відповідними звинуваченнями ще в січні 2019 року, однак інформацію з нього чомусь не передавали іншим правоохоронним органам. Нині поліція переглядає, як саме опрацювали звернення, і розглядає можливість передати справу на перевірку незалежному наглядовому органу.

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Відомо, що минулого року Меган Маркл написала батькові листа після того, як йому ампутували ногу. У ньому герцогиня дала зрозуміти: вона знає про звинувачення проти нього, а їхнє спілкування більше не відновиться. Також вона нібито заявила, що не дозволить Томасу Марклу зустрітися з онуками – принцом Арчі та принцесою Лілібет.

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Новий скандал розпочався після того, як зведений брат Меган Томас-молодший заявив, що знайшов у речах 82-річного батька коробки з матеріалами сексуального насильства над неповнолітніми. Чоловік передав їх правоохоронцям, а до справи також долучилося ФБР.

Що знайшов Томас Маркл-молодший

Томас-молодший заявляв, що виявив у речах батька чотири коробки з матеріалами, які можуть містити сотні або навіть тисячі зображень сексуального насильства над дітьми. Після знахідки він звернувся до правоохоронців і передав їм матеріали для перевірки.

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Чоловік також публічно перепросив Меган за те, що протягом багатьох років ставав на бік батька під час їхніх конфліктів.

"Мені дуже, дуже шкода, Меган. Тепер я розумію, що протягом останніх дев'яти років захищав не ту людину", – заявив він.

Сам Томас Маркл заперечує звинувачення. В інтерв'ю Daily Mail він заявив, що шокований словами сина та не має стосунку до матеріалів, про які той повідомив поліції. Зведена сестра Меган Саманта Маркл також поставила під сумнів версію брата, звинувативши його у вигадуванні звинувачень.

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Давній конфлікт Меган Маркл з батьком

Герцогиня Сассекська припинила спілкування з Томасом Марклом незадовго до весілля з принцом Гаррі у 2018 році. Тоді батько нареченої потрапив у скандал через постановочні фотографії для папараці, на яких він нібито готувався до церемонії. Згодом чоловік не приїхав на весілля, пояснивши це проблемами зі здоров'ям.

У наступні роки Томас Маркл неодноразово публічно коментував стосунки з донькою, а Меган давала зрозуміти, що не планує відновлювати близьке спілкування. У 2025 році герцогиня писала батькові після екстреної ампутації ноги, однак це не призвело до примирення.

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