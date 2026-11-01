Гайді Клум шокувала костюмом відрізаної руки на Геловін, але українці не зацінили і назвали це ''дебілізмом''. Фото

Німецька супермодель Гайді Клум знову здивувала публіку своїм перевтіленням на Геловін, яке складно назвати звичайним костюмом. На свою традиційну вечірку з нагоди свята зірка прийшла у вигляді гігантської відрізаної лівої руки з власним обличчям замість зап'ястя. Утім, якщо за кордоном її образ став черговою демонстрацією майстерності голлівудських гримерів, то українці не всі оцінили таку творчість і назвали її "дебілізмом".

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Цьогорічне святкування стало особливим для Клум, адже вона провела ювілейну 25-ту щорічну геловінську вечірку в Нью-Йорку. Модель традиційно підготувала складне перевтілення, усі деталі якого показала в Instagram (фото та відео можуть шокувати).

Костюм був точною збільшеною копією її власної руки: з промальованими венами, складками шкіри, довгими червоними нігтями та прикрасами. На пальцях відтворили навіть обручку й весільну каблучку супермоделі, а також невелике татуювання з іменем її чоловіка Тома Каулітца. Обличчя Гайді визирало з ділянки зап'ястя, а з рота стікала штучна кров.

Як розповіла Клум в інтерв'ю Vogue, для створення протеза команда відсканувала її справжню руку, щоб максимально точно відтворити анатомічні особливості. Підготовка тривала місяцями, а лише одягання костюма займало близько п'яти-шести годин. Одним із найбільших викликів стала його вага, адже конструкція мала бути не тільки реалістичною, а й дозволяти моделі рухатися.

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Ідея такого перевтілення з'явилася ще під час підготовки до Геловіну 2025 року. За словами Гайді, вона поділилася задумом зі своїм гримером, коли той працював над її образом Медузи Горгони. Щоправда, тоді він був настільки зайнятий, що попросив не відволікати його. Остаточно ідею модель показала йому вже наступного дня.

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Як українці відреагували на костюм Гайді Клум

Попри складність роботи та увагу до деталей, незвичайне перевтілення сподобалося не всім. Під дописом українського медіа JetSetter в Instagram, присвяченому образу супермоделі, користувачі залишили чимало критичних коментарів. Деякі з них зізналися, що костюм викликає радше огиду, ніж захоплення:

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"Гайді як придумає якусь ху*ню!"

"Мені такі костюми наразі не ок..."

"Який жах!"

Інші провели паралелі з повномасштабною війною, через що сприйняли образ особливо негативно: "Жах. Асоціація з війною".

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Знайшлися й ті, хто не зрозумів захоплення щорічними перевтіленнями Клум: "Дебілізм, як на мене. Жінці трохи треба схаменутися з цими образами. Її наче це заводить, що усі очікують, що вона нап'ялить на себе. Боїться розчарувати публіку, щоб потім не пропрацьовувати травму. Можливо, комусь і подобається це споглядати. І мій коментар буде недоречним. Але це моя думка. Мені не подобається цей образ. І бачити кожного року її в стрічці в огидних костюмах теж".

Водночас геловінські перевтілення Гайді давно стали окремою частиною її публічного образу. Раніше модель з'являлася на святі в образах гігантського дощового черв'яка, павича, інопланетянки, Фіони з мультфільму "Шрек" та Медузи Горгони.

Раніше OBOZ.UA писав, що Гайді Клум здійснила рідкісний вихід у світ з трьома старшими дітьми в сукні від українського бренду з екстремальним розрізом.