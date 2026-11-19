Барбадоська співачка Ріанна спровокувала бурхливу дискусію в мережі своєю участю у дуже відвертій зйомці для рекламної кампанії Lady Dior 2027. 38-річна зірка постала перед камерою повністю оголеною, тримаючи на руках однорічну донечку Рокі Айріш Мейерс, яка була одягнена в білі штани.

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Артистка обережно притиснула дитину до грудей, а нижню чистину тіла прикрила чорною стьобаною сумочкою із золотою фурнітурою від Dior. Провокаційні кадри виконавиця поширила у своєму Instagram.

Як підкреслює Primetimer, Ріанна співпрацює із французьким домом моди з 2015 року, однак головною зіркою кампанії Lady Dior стала вперше. Важливий момент вона розділила з маленькою донечкою Рокі, яка раніше прикрасила обкладинку спецвипуску журналу W Magazine, а тепер дебютувала в зйомці для Dior.

Від підписників в Instagram Ріанна отримала немало схвальних відгуків, чого зовсім не можна сказати про реакцію користувачів платформи X. Люди не приховували свого обурення від рішення знаменитості зробити однорічну доньку частиною "вульгарної" зйомки та висловили припущення, що ці кадри не минуться для Рокі безслідно.

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"Яка матір так робить? Використовувати власних дітей у такий спосіб – це справді тривожно. Ти зрозумієш це, коли вони виростуть. Запитай у Кім Кардаш'ян".

"Дівчата пишуть: "Королева, легенда, просто вау". За що? За те, що вона гола? Використала власну дитину в ню-фотосесії?".

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"Що це взагалі таке? Навіщо використовувати власних дітей для такого? Жахливо, просто жахливо".

"Це просто відвертий нарцисичний ексгібіціонізм. Використовувати оголену дитину в підгузку в сексуалізованій рекламі – це вульгарно та є жорстоким поводженням із дитиною".

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Сама Ріанна наразі ніяк не відреагувала на критику в мережі. Останнім часом співачка дедалі активніше знайомить свою родину зі світом моди. Незадовго до того, як з'явилися провокаційні кадри знаменитості з донькою, її трирічний син Ріот Роуз прикраси одразу шість обкладинок журналу Arena Homme+. Хлопчик попозував перед камерою у різних дизайнерських образах, а на одному з кадрів компанію йому склала зіркова мама.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ріанна, яка народила трьох дітей за чотири роки, роздягнулася та блиснула фігурою в ефектній білизні.