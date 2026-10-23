Помер зірковий актор "Топ Ґан", який отримав премію "Еммі": чим він ще був відомим. Фото

У США на 94-му році життя помер Томас Рой Скеррітт, акторська кар'єра якого тривала понад шість десятиліть. Найбільше він відомий за ролями у телесеріалі "Застава фехтувальників" (Picket Fences), "Чужий" (Alien) та "Кращий стрілець" (Top Gun).

Скеррітта не стало в середу, 21 жовтня. Про це пише The Hollywood Reporter, посилаючись на заяву його сім'ї. Близькі заявили, що життя 93-річного актора обірвалося із природних причин.

"Ми розбиті горем через його втрату. Хоча світ знав Тома завдяки його чудовій акторській кар'єрі, ми знали його за його гумор, допитливість, мудрість, щедрість і любов, яку він приніс у наші життя. Він глибоко піклувався про уяву, творчість, розповідь історій, службу, ветеранів і природу, допомагав іншим знайти власний голос і поділитися ним", – ідеться в заяві родини.

Том Скеррітт на церемонії вр... Джерело: Ron Galella Collection via Getty Images Розгорнути

Скеррітт залишив по собі п'ять дітей (Енді, Ерін, Метт, Коллін та Еміко), п'ять онуків (Сара, Меддісон, Санні, Луїза та Джорджія) і двох правнуків (Меріголд і Раві).

Вдовою залишилася 56-річна Джулі Токашікі, третя дружина Томаса Скеррітта. Вони побралися в 1998-му, попри 30-річну різницю у віці.

Кар'єра Тома Скеррітта

На сайті IMDb є інформація про 176 акторських робіт Скеррітта. Останній фільм за його участю – "Зломлений" (Broke) – вийшов у 2025 році.

Скеррітт народився 25 серпня 1933-го в Детройті (Мічиган, США). Закінчивши середню школу, вступив до лав Повітряних сил, сподіваючись побачити світ, але більшу частину служби провів в Остіні. Потім Скеррітт повернувся до рідного міста, щоб вивчати англійську мову в Університеті штату Вейн.

Вирішивши розвиватися як письменник або режисер, Скеррітт перевівся до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, де також займався акторською майстерністю і намагався подолати свою сором'язливість. Тоді він навіть не мріяв, що зможе заробляти цим на життя.

"Мене випадково найняли як актора для невеликого малобюджетного фільму, і я подумав: "Гей, це чудовий спосіб навчитися бути режисером, бути учасником реального процесу створення фільму", – розповідав він Film Comment у 2016 році.

Скеррітт пояснив, що тоді не вірив в свої акторські навички. "Ви ж знаєте, не можна стати режисером, просто навчаючись в університеті. Практичні знання, які можна отримати, перебуваючи на знімальному майданчику, спостерігаючи за тим, як люди розмовляють, як вони підходять до бізнесу, – це була перевага, яку я бачив у цьому", – зазначав він.

Цим низькобюджетним фільмом було "Військове полювання" (War Hunt). Стрічка побачила світ у 1962-му. Відтоді Скеррітт продовжував зніматися.

Томас Рой Скеррітт. 2022 рік. Джерело: Facebook / Tom Skerritt

Серед його фільмографії також варто згадати популярні кінострічки "Сталеві магнолії" (Steel Magnolias), "Там, де тече ріка" (A River Runs Through It), "Третій зайвий" (Ted), серіали "Польовий шпиталь" (M*A*S*H), "Будьмо" (Cheers).

Він здобув вісім престижних нагород і ще 12 разів претендував на їх отримання. Зокрема, Скеррітт виграв "Еммі" як "Найкращий виконавець головної чоловічої ролі в драматичному серіалі" за роль шерифа Джиммі Брока у телевізійному шоу "Застава фехтувальників".

Томас Рой Скеррітт. 2021 рік. Джерело: Facebook / Tom Skerritt

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