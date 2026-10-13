Раптово помер переможець "Ліги сміху" Олександр "Веня" Венедчук: йому було 32 роки

Ввечері у вівторок, 13 жовтня, стало відомо, що пішов з життя 32-річний український комік Олександр "Веня" Венедчук. Він став відомим завдяки виступам у команді "Ветерани космічних військ" в шоу "Ліга сміху", де здобув перемогу. На початку 2025 року комік переніс крововилив у мозок, після чого йому було проведено кілька операцій.

Причина смерті станом на зараз не повідомляється. Сумну звістку підтвердив телеведучий, партнер актора по команді "Ветеранів космічних військ" Артем Дамницький.

"Друзі, зазвичай ми звикли приходити до вас з якимись гарними новинами чи з якимось легким гумористичним контентом, але сьогодні ми до вас із дуже сумною звісткою. Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні, 13.10.2026, пішов з життя Олександр "Веня" Венедчук. Інформацію про час та місця прощання надамо як тільки вона стане відомою", – зазначив Артем Дамницький.

Повідомлення групи "Ветеранів" у мережі. Джерело: скриншот

Що відомо про Вєню

Український комік, актор та телеведучий здобув популярність завдяки участі в шоу "Ліга сміху" у складі "Ветеранів космічних військ".

Веня на сцені. Джерело: Сторінка актора в Telegram

Веня на сцені. Джерело: Сторінка актора в Telegram

Наприкінці 2025 року гуморист оголосив про свій вихід із колективу з особистих причин. Справа у тому, що комік переніс крововилив у мозок. Після цього йому зробили кілька операцій, а згодом він проходив лікування та реабілітацію.

Веня. Джерело: Сторінка актора в Telegram

До останнього дня і "Вєня" особисто, і його "Ветерани комічних військ" займалися організаціями зборів на потреби українських захисників.

"Ветерани" займаються зборами на ЗСУ. Джерело: скриншот

"Тепер 35% моєї голови це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це не важливо. Важливо, що все ОК, життя продовжується, лікування продовжується", – розповідав сам актор.

Повідомлення і відповідь актора. Джерело: скриншот

У середині вересня "Вєню" в мережі вже намагалися "поховати", на що актор відповів, що "ще живий".

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Кам’янському Дніпропетровської області раптово помер шоумен, ведучий та учасник телевізійного проєкту "Ліга сміху" Олександр Замша. Йому був 41 рік.