Помер італійський ювелір Паоло Булгарі: чим він прославився. Фото

В Італії помер видатний ювелір та дизайнер дорогоцінних прикрас, онук засновника бренду Bulgari Паоло Булгарі. Він у віці 89 років пішов з життя у Римі 21 листопада 2026 року. Саме Паоло Булгарі перетворив заснований ще в 1884 року його дідом Сотіріо Булгарі ювелірний магазин на один із найвідоміших світових брендів розкоші.

Про смерть Паоло Булгарі повідомила його родина. Свої співчуття також висловив Бернар Арно, очільник групи LVMH, до складу якої входить бренд Bvlgari.

"Протягом усього свого життя він був ключовим архітектором успіху бренду, одночасно відстоюючи та втілюючи італійський дух і глибоку римську спадщину наших виняткових ювелірних виробів", – сказав Бернар Арно.

Паоло Булгарі разом із братами Джанні та Ніколою керував компанією, заснованою їхнім дідом. Серед клієнтів його ювелірного дому були Елізабет Тейлор, Річард Бертон, Інгрід Бергман, Мерилін Монро та багато інших світових зірок.

Паоло Булгарі. Джерело: Bvlgari/Х

Ювелірний дім Bvlgari

Можна вважати, що ювелірний дім народився в Римі 1884 року, коли грецький срібляр Сотіріо Булгарі відкрив свою першу крамницю на віа Систіна, в історичному центрі міста. Сотіріо приїхав в Італію із ремісничих майстерень Парамітії в Греції.

У 1895-1897 роках Сотіріо відкрив ще кілька магазинів, зокрема в Сан-Ремо, Неаполі, Беладжо, Сорренто, Санкт-Моріці та Люцерні.

Але вважається, що справжній успіх низці крамниць прийшов лише 1905 року, з відкриттям магазину прикрас на віа Кондотті в Римі з вивіскою S. Bulgari, Old Curiosity Shop (С. Булгарі, Крамниця старожитностей, – OBOZ.UA). Незабаром цей заклад став обов'язковою зупинкою для всіх, у тому числі доволі відомих осіб, хто хотів придбати вишукану прикрасу.

Магазин на віа Кондотті в Римі. Джерело: Bvlgari/Х

Паоло Булгарі

Паоло був третьою дитиною Джорджо Булгарі. Разом із братами Джанні та Ніколою він очолював компанію діда, і допоміг зробити її одним із найпрестижніших італійських брендів розкоші. Під його керівництвом дім "уславився стилем, натхненним класикою та архітектурою Рима", кажуть фахівці.

Роботи Паоло Булгарі. Джерело: Bvlgari/Х

Ювелірний магазин Bvlgari, що на віа Кондотті, буквально роками відвідували не лише вищезгадані зірки світового кіно, а й інші знаменитості, навіть члени королівських родин.

Паоло Булгарі вважався знавцем коштовного каміння. Він міг оцінити камінь на око й одразу, без звичайних для цього процедур, назвати його переваги та вади.

Товар групи LVMH. Джерело: Bvlgari/Х

Та ювелір був відомим не лише у своїй галузі. Саме Паоло Булгарі заснував у Римі фонд, який існує і зараз і особливу увагу приділяє "проблемам освіти". Також фонд переймається оновленням міських околиць італійської столиці. Так, саме ця благодійна установа фінансувала реконструкцію головної площі кварталу Тор-Белла-Монака.

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