"Мене спробували отруїти": Камалія заявила про нові погрози від колишнього-тирана, який її жорстоко бив

Заслужена артистка України Камалія поділилася, що почала отримувати погрози від свого колишнього бойфренда Михайла Стефанішина після того, як публічно розповіла про фізичне насильство з його боку. За словами виконавиці, ексбойфренд-тиран намагається закрити їй рота через сторонніх осіб, ба більше, навіть підсилав "крота" в її творчу команду.

Камалія запевняє, що підставний працівник хотів зібрати на неї компромат, аби використати для подальшого шантажу. Відповідну заяву знаменитість зробила в коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

"Звісно, реакція була. Він (Михайло Стефанішин. – Ред.) телефонував другим-третім особам, і передавав через них, щоб я заткнула свою пельку, інакше буде мені біда. Так, погрожує", – розповіла співачка.

Камалія розповіла, що Михайл... Джерело: Скриншот Розгорнути

Камалія зауважила, що зверталася з цією проблемою до поліції, але їй зовсім не допомогли. Як переконує артистка, правоохоронці навіть оперативно не відреагували на ситуацію, коли чоловік, якого підіслав Стефанішин, нібито спробував її отруїти.

"Я зверталась до поліції, вони нічого не роблять. У мене й заява є, коли мене спробували отруїти. Він же ж надсилав третіх осіб до моєї команди. Був чоловік, який нібито хотів працювати. Потім він мені зробив чай, і мені стало дуже зле. Поліція приїхала через добу. Якщо щось було в крові, його могло б і не залишитися. Але я телефонувала своєму лікареві, описувала симптоми. Мені сказали, що це схоже на клофелін (лікарський засіб для зниження артеріального тиску. – Ред.)", – поділилася зірка.

Співачка заявила, що її хотіли отруїти. Джерело: facebook.com/kamaliya.zahoo

Проблем Камалії додали й погрози з боку нової обраниці Михайла Стефанішина – Світлани Голинської, з якою колись артистка товаришувала. За словами співачки, колишня подруга шантажувала її "зливом" голих світлин. Проте сама Камалія ставить під сумнів те, що Голинська втілить такі залякування в життя, мовляв, у неї навряд чи є інтимні фото співачки.

"Звідки в них? Може, коли я переодягалась, якусь камеру встановили. Я не знаю. Я так думаю, що це був блеф. У них компромату не було, тому вони підіслали людину. А я, коли переодягаюся, всіх виганяю. От він з нами поїхав один раз, другий, третій і мої почали помічати, що він все знімає", – зазначила артистка.

За словами Камалії, після усього пережитого вона почала боятися вступати в нові стосунки.

Що співачка розповіла про колишнього-тирана

У сенсаційному інтерв'ю Марічці Довбенко знаменитість розкрила, що познайомилася із Михайлом Стефанішиним, який раніше був чоловіком підозрюваної у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн держслужбовиці Ольги Стефанішин, у період розлучення з Захуром. Спершу Камалії здавалося, що вона знайшла "свою" людину, однак ця казка почала руйнуватися через пів року стосунків. За словами артистки, тоді Стефанішин вперше підняв на неї руку, адже приревнував до Захура.

Камалія публічно розповіла,... Джерело: Скриншот Розгорнути

Одне з наступних побиттів завершилося для співачки серйозними наслідками. У зірки тріснула барабанна перетинка, тож навіть знадобилася операція. Фізичне насильство з боку тодішнього партнера Камалія приховувала, допоки в мережу не "просочилися" її фото з великими синцем під оком, розбитою губою та слідами крові на шиї.

У 2024 році в мережі з'явили... Джерело: Telegram-канал "Джокер" Розгорнути

Проте навіть тоді співачка не наважилася розкрити правду через тиск з боку Стефанішина: "Він вимагав, тиснув на мене, щоб я якось його виправдала. Бо йому соромно людям в очі дивитися, йому робити великий бізнес, а всі його питають: "Чи це правда, що ти Камалію побив?". Мені довелося вигадувати".

Раніше OBOZ.UA розповів, що Захур відреагував на заяву Камалії про неофіційний шлюб та дорікнув співачці через "вигадану" сварку з його донькою.