"Хочеться задивлятися і заслуховуватися": CHEEV зачарував українців кліпом на пісню "То не любов"

23 жовтня співак та автор пісень CHEEV презентує новий сингл "То не любов" – історію про кохання, яке виходить за межі звичних уявлень і змушує засумніватися навіть у власному розумінні почуттів.

У новій композиції артист розповідає про стан, коли закоханість настільки сильна, що звичайного слова "любов" здається недостатньо.

Одна з ідей треку в тому, що кохання теж є мистецтвом. У тексті CHEEV проводить паралелі між почуттями та різними мистецькими образами: закохані порівнюють себе з витвором, гідним Лувру, знаходять гармонію одне в одному та ніби живуть в епосі романтизму посеред сучасного декадансу.

Особливу роль у пісні відіграє гра з очікуваннями слухача. Протягом пісні співак наполегливо повторює "То не любов", однак у фіналі ця фраза змінюється на "То все любов", розкриваючи головну ідею релізу – іноді почуття здаються настільки масштабними, що їх важко назвати просто коханням, бо це щось глибше.

"То не любов" – не про відсутність кохання, а навпаки, про його надмірність і про момент, коли усвідомлюєш, що відчуваєш значно більше, ніж будь-коли раніше.

"Щоб зрозуміти сенс цієї пісні, потрібно дослухати її до кінця, адже "То не любов" це насправді навіть глибше, ніж любов", – розповідає CHEEV.

CHEEV

Разом із піснею артист презентує кліп, який помітно відрізняється від його попередніх відеоробіт. Однією з головних несподіванок стає танець у виконанні самого CHEEV.

"Ця робота дійсно відрізняється від моїх попередніх кліпів, і так, я там вперше навіть танцюю", – ділиться артист.

А почути "То не любов" наживо можна вже під час осіннього туру артиста, який триває просто зараз.

Новий сингл CHEEV "То не любов" вже доступний на всіх музичних платформах, а кліп можна подивитися на YouTube.

Його вже переглянули понад 80 тисяч користувачів. Вони залишили захопливі відгки про пісю і про сам кліп.

Скриншот