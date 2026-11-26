Екснаречену Кличка знайшли уже мертвою після передозування: чому колишній хлопець Гайден Панеттьєрі відхрещується від теорії про вбивство

Зак Гікерсон, брат колишнього бойфренда американської акторки Гайден Панеттьєрі Браяна Гікерсона, публічно відкинув звинувачення матері знаменитості Леслі Фогель, яка вважає його родину причетною до смерті доньки. Чоловік наполягає: акторка померла внаслідок трагічного нещасного випадку, а його розповідь про останні хвилини її життя не змінювалася від першого допиту поліції.

Про це пише TMZ. Свою позицію Зак Гікерсон озвучив після того, як Фогель заявила, що не має сумнівів у відповідальності Браяна за загибель Гайден. Ба більше, жінка припустила, що його брат також відчуває провину.

Чоловік наполягає: акторка п... Джерело: instagram.com/haydenpanettiere Розгорнути

"Це небезпечно близькі до незаконних слова. Правда є правдою. Мої слова не похитнулися. Історія, яку я розповів вам, поліції, слідчим, – ось що сталося. Нам не потрібно було вигадувати історію… І я не знаю, чому хтось узагалі міг подумати, що ми хочемо це зробити", – відреагував чоловік на закиди матері акторки.

Він також наголосив, що Гайден була не просто знайомою їхньої родини, а близькою подругою. За словами чоловіка, коментарі матері акторки були для нього "неймовірно неприємними", однак він розуміє, що жінка переживає втрату доньки.

"Я розумію, що вона сердита. Вона мама, яка переживає горе. Я віддаю їй належне. Усі переживають горе по-різному", – додав Зак.

Панеттьєрі з Браяном Гікерсоном

Зак Гікерсон розповів і про те, що відбувалося в день трагедії. За його словами, 16 серпня він приїхав до орендованого актрисою помешкання у Грінвіллі, де зупинилися Гайден і Браян. Спочатку вона сиділа, схрестивши ноги та нахилившись уперед, і це не здалося йому незвичним. Чоловік занепокоївся тільки коли сів поруч, а вона ніяк не відреагувала.

Коли Браян Гікерсон підняв Панеттьєрі, Зак побачив, що її обличчя стало фіолетовим. Він зателефонував до служби порятунку, а брати почали надавати акторці допомогу. Тоді Браян використав препарат, який застосовують у разі передозування опіоїдами, після чого вони разом проводили серцево-легеневу реанімацію до прибуття медиків.

Нагадаємо, мати Гайден має зовсім іншу позицію щодо обставин смерті доньки. Леслі Фогель розповіла, що вважає Браяна відповідальним за трагедію. Серед аргументів вона навела й те, що знайшла чимало рецептурних препаратів, на упаковках яких було зазначене ім'я колишнього бойфренда акторки.

Панеттьєрі з Гікерсоном

Жінка також нагадала про історію насильства у стосунках пари. У 2020 році Панеттьєрі отримала охоронний припис проти Гікерсона, звинувативши його у фізичному насильстві. В документах акторка описувала випадки побиття, штовхання, плювків в обличчя та інших проявів агресії. Однак жодних обвинувачень проти чоловіка у зв'язку зі смертю зірки не висували.

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

Акторка померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років у Південній Кароліні. Як встановив судово-медичний експерт, причиною смерті стала токсична дія кількох речовин, зокрема фентанілу, 4-ANPP, алпразоламу, метокарбамолу та кветіапіну. Смерть класифікували як випадкове передозування.

Того дня Панеттьєрі знайшли непритомною Браян Гікерсон та його брат. Попри підозри матері акторки, правоохоронці не встановили доказів насильницької смерті. Водночас до розслідування залучали Управління з боротьби з наркотиками США (DEA), яке, за повідомленнями американських медіа, також цікавилося обставинами трагедії.

Акторка померла в 36 років

Нагадаємо, Панеттьєрі була заручена з українським боксером Володимиром Кличком. У 2014 році в них народилася донька Кая, однак згодом пара розійшлася. Останніми роками життя акторки супроводжувалося проблемами зі здоров'ям, залежністю та непростими особистими стосунками. У травні 2026 року вона також розповіла у своїх мемуарах "Це я: Розплата" про відчуження від матері та зізналася, що все ще сподівалася колись відновити з нею зв'язок.

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