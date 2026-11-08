Томас Маркл-старший.

Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Батька герцогині Сассекської Меган Маркл звільнили під заставу після арешту за зберігання порнографічних матеріалів з неповнолітніми. Біля будинку для літніх людей у Флориді, де живе Томас Маркл, чергують охоронці.

Подробиці повідомляє Page Six. За даними видання, на те, яким зрештою буде покарання для Томаса Маркла, вплине стан його здоров'я, зокрема діагностована у чоловіка деменція.

Батька Меган Маркл звільнили під заставу

Page Six пише, що біля будинку для літніх людей Maravida у Лейкленді (штат Флорида) постійно чергують і патрулюють територію охоронці – відтоді, як Томаса Маркла звільнили під заставу після арешту за дитячу порнографію.

"На фотографіях, отриманих виданням Page Six, приватний охоронець у чорній сорочці та чорній кепці стояв на варті на добре освітленому ганку установи у п'ятницю ввечері. На іншому знімку видно охоронця, який ходить по периметру будівлі у повністю чорному одязі, зокрема у футболці з написом "Охорона" на спині. На іншому зображенні охоронець стоїть біля входу та оглядає територію", – зазначено у матеріалі.

Охоронці біля будинку Маркла

Охоронці біля будинку Маркла

Видання додає, що Томаса-старшого ніхто не бачив відтоді, як його повернули до закладу догляду за хворими на деменцію, де він зараз проживає.

У п'ятницю ФБР заарештувало Маркла за зберігання дитячої порнографії.

Після його появи в суді, біля будівлі суду помітили великі білі фургони правоохоронців. Поїхали вони після висування Марклу звинувачення та звільнення його під заставу. Як припускає Page Six, саме в одному з цих фургонів підозрюваного привезли до суду, а потім вивезли з нього.

Фургон правоохоронців біля будівлі суду. Джерело: Алекс Діас/NY Post

Фургон правоохоронців біля будівлі суду. Джерело: Алекс Діас/NY Post

Оголошуючи рішення щодо звільнення підозрювного під заставу, федеральна суддя-магістрат Ліндсі Гріффін заявила, що Марклу доведеться пройти експертизу, яка визначить, чи повністю він розуміє висунуті проти нього звинувачення – зважаючи на діагностовану у нього деменцію.

Поки ж підозрюваний повертається до закладу догляду. Йому заборонено контактувати з неповнолітніми. Маркл також перебуватиме під електронним моніторингом.

"Арешт Маркла відбувся після того, як агенти ФБР обшукали два орендовані ним складські приміщення в районі Лос-Анджелеса. У приміщеннях вони виявили матеріали, які, підозрюються, містять зображення сексуального насильства над дітьми", – зазначає видання.

Сховище в Лос-Анджелесі, яке... Джерело: CA Post Розгорнути

Після звільнення під заставу... Джерело: LB/GDoggy / BACKGRID Розгорнути

"У скарзі, отриманій виданням Page Six, стверджується, що Маркл з'являється на двох зображеннях разом із неповнолітньою дівчинкою. Слідчі провели обшуки у складських приміщеннях 30 жовтня та 4 листопада", – зазначено у публікації.

До початку 2026 року батько Меган Маркл жив на Філіпінах. Коли ж у нього стався інсульт, що призвів до утворення тромбу і подальшої ампутації лівої ноги нижче коліна, чоловік повернувся до США.

Нещодавно ж, за даними видання Sun, Маркла-старшого перевели до "будинку для пацієнтів з деменцією" після того, як у нього діагностували деменцію.

Томас Маркл-старший з доглядальницею. Джерело: LB/GDoggy / BACKGRID

Томас Маркл-старший на інвалідному візку. Джерело: LB/GDoggy / BACKGRID

Томас Маркл-старший на інвалідному візку. Джерело: LB/GDoggy / BACKGRID

На батька Меган Маркл заявив її брат

Син Томаса Маркла-старшого, Томас Маркл-молодший, звинуватив свого батька у зберіганні матеріалів із сексуальним насильством над дітьми (CSAM) та звернувся із заявою до правоохоронних органів, ФБР та поліції. Він виявив серед речей батька докази, слайди та кінонегативи з підозрілими матеріалами за участю неповнолітніх.

"Я шокований, мені боляче, і я дуже засмучений тим, що мій син висуває проти мене ці звинувачення", – сказав Томас-старший газеті Daily Mail. "Я ніколи не зміг би зробити те, в чому мене звинувачують. Це найгірше, в чому мене можуть звинуватити... Це маячня. Це просто купа брехні. Це огидно. Я не маю уявлення, чому Том намагається знищити мене цією брехнею", – цитує видання коментар Маркла-старшого.

Томас Маркл-старший у 2018 році. Джерело: LB/GDoggy / BACKGRID

Томас Маркл-старший. Джерело: LB/GDoggy / BACKGRID

Сама ж герцогиня Сасекська у коментарі для Page Six назвала звинувачення "тривожними".

"Сподіваюся, тепер можна зрозуміти, що, незважаючи на перекручування інформації в деяких ЗМІ протягом багатьох років, будь-яке дистанціювання від мого батька та мій вибір не дозволяти йому контактувати з нашими дітьми були з однієї причини: щоб захистити їх", – сказала вона.

Представник герцогині та її чоловіка, принца Гаррі, повідомив у п'ятницю виданню Page Six, що пара "не коментує" арешт Томаса-старшого ФБР.

Як розповідав OBOZ.UA 6 листопада, у США затримали 82-річного Томаса Маркла – батька герцогині Сассекської Меган Маркл. Йому висунули обвинувачення за одним пунктом – зберігання матеріалів сексуального насильства над дітьми. За версією слідства, такі матеріали, зокрема фотографії, на яких він нібито зображений із неповнолітніми дівчатами, зберігалися у двох орендованих ним складських приміщеннях у Каліфорнії.

Про це повідомило Міністерство юстиції США. За даними відомства, агенти Федерального бюро розслідувань вилучили близько 78 предметів, серед яких фотоплівки, слайди та книги; у разі визнання вини Марклу загрожує до 20 років ув’язнення.