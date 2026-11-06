Батька Меган Маркл затримали: у справі про педофілію з’явилися нові деталі

У США затримали 82-річного Томаса Маркла – батька герцогині Сассекської Меган Маркл. Йому висунули обвинувачення за одним пунктом – зберігання матеріалів сексуального насильства над дітьми. За версією слідства, такі матеріали, зокрема фотографії, на яких він нібито зображений із неповнолітніми дівчатами, зберігалися у двох орендованих ним складських приміщеннях у Каліфорнії.

Про це повідомило Міністерство юстиції США. За даними відомства, агенти Федерального бюро розслідувань вилучили близько 78 предметів, серед яких фотоплівки, слайди та книги; у разі визнання вини Марклу загрожує до 20 років ув’язнення.

Затримання батька Меган Маркл

Томаса Маркла затримали 6 листопада у штаті Флорида. Він проживав у закладі для догляду за літніми людьми неподалік Тампи, де чоловік нині мешкає та проходить реабілітацію після ампутації ноги.

Як пише The Sun, до закладу прибули понад десять агентів у цивільному одязі на автомобілях без розпізнавальних знаків та бригада швидкої допомоги. Оскільки Томас Маркл пересувається на інвалідному візку, його доправили до автомобіля медиків. Перед цим на нього надягнули кайданки.

Що виявило ФБР у складських приміщеннях

За даними Міністерства юстиції США, ФБР провело обшуки у двох складських приміщеннях у районі Лос-Анджелеса, які були зареєстровані на ім’я Маркла. Він орендував їх приблизно з 2008 року, а останні платежі за обидва приміщення були здійснені автоматично у жовтні 2026-го.

Під час обшуків агенти вилучили близько 78 предметів: приблизно 27 – з першого приміщення та ще 51 – із другого. Серед них були фотослайди, негативи плівок і книги, що, за попередньою оцінкою слідства, містили матеріали сексуального насильства над дітьми.

У федеральній кримінальній скарзі зазначено, що під час аналізу негативів слідчий виявив приблизно 18 зображень, які підпадають під визначення дитячої порнографії за законодавством.

У документі також описано три зображення, які слідство вважає доказами у справі. На двох із них, за твердженням ФБР, дорослий чоловік перебуває поруч з оголеною малолітньою дівчинкою. Свідок, який знав Маркла з 1970-х років, упізнав його на цьому знімку. Слідчий також зазначив, що на інших фотографіях чоловік, імовірно, зображений із дітьми на різних стадіях роздягання.

Окреме зображення, за версією слідства, могло бути зроблене в одному з мотелів на Філіппінах. Правоохоронці звернули увагу на логотип готельної мережі Anahaw Lodge, який побачили на предметах у кімнаті.

Як почалося розслідування

Федеральне розслідування у США розпочалося після того, як у жовтні 2026 року правоохоронці отримали повідомлення від кількох свідків. Один із них надав свідчення про виявлення підозрілих матеріалів серед речей Маркла на Філіппінах. Інша людина повідомила ФБР, що він орендує складське приміщення в Каліфорнії в районі Лос-Анджелеса. Інформація від першого свідка пізніше привела агентів до другого складського приміщення.

Після отримання судових дозволів агенти провели обшуки в обох приміщеннях.

Підозрілі матеріали також виявили раніше в будинку Маркла на Філіппінах, де він певний час мешкав. За повідомленнями ЗМІ, їх знайшов його син Томас Маркл-молодший, який звернувся до правоохоронців.

У жовтні філіппінська поліція розпочала перевірку цих повідомлень. Міністр внутрішніх справ країни Джонвік Ремулла заявляв, що правоохоронці виявили в колишньому помешканні Маркла матеріали сексуального насильства над дітьми та ноутбук, який передали на криміналістичну експертизу. Філіппінська сторона повідомляла про намір координувати дії з іноземними правоохоронцями та розглянути можливість юридичних заходів, якщо зібрані докази будуть достатніми.

Меган Маркл заявляла, що знала про звинувачення проти свого батька з 2018 року

Після появи перших повідомлень про розслідування Меган Маркл заявила, що глибоко стурбована звинуваченнями на адресу батька. Вона також повідомила, що ще у 2018 році до лондонської поліції та підрозділу королівської охорони надійшов лист із тривожними твердженнями щодо Томаса Маркла. Згодом цей лист передали їй та запевнили, що інформацію перевіряють.

Герцогиня Сассекська наголосила, що рішення не підтримувати контакт із батьком і не дозволяти йому спілкуватися з її дітьми було пов’язане з бажанням захистити їх. Вона висловила сподівання, що правоохоронці належним чином розслідують справу та подбають про безпеку інших дітей.

За даними британських ЗМІ, після появи нових звинувачень поліція Лондона почала внутрішню перевірку, щоб з’ясувати, як саме у 2018 році було опрацьовано інформацію з листа та чи передавали її іншим правоохоронним органам.

Томас Маркл заперечував звинувачення

До затримання Томас Маркл відкидав звинувачення у зберіганні матеріалів сексуального насильства над дітьми. В інтерв’ю британському виданню Daily Mail він назвав їх неправдивими та заявив, що не міг би вчинити те, у чому його звинувачують.

Після затримання представник Меган Маркл не надав коментаря щодо нових обставин справи.

Директор ФБР Кеш Патель заявив, що бюро та його партнери використали всі доступні ресурси, щоб виявити й вилучити матеріали та затримати підозрюваного. За його словами, правоохоронці не повинні залишати безкарними тих, хто експлуатує дітей.

Яке покарання загрожує Марклу

Томасу Марклу висунули одне федеральне обвинувачення – у зберіганні дитячої порнографії відповідно до законодавства США. У разі обвинувального вироку йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Наразі ФБР продовжує розслідування.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Раніше журналісти британського таблоїда Daily Mail виявили близько 20 коробок із фотографіями оголених дівчат, книгами про педофілію та десятками відеокасет у покинутому складському приміщенні в Мексиці. Його орендував 82-річний Томас Маркл – батько герцогині Сассекської Меган Маркл.

Знахідка стала новою деталлю скандалу, який розгорівся після заяв зведеного брата Меган – Томаса Маркла-молодшого. Раніше він повідомив філіппінську поліцію, що в речах батька знайшов чотири коробки з матеріалами сексуального характеру, які можуть містити сотні або навіть тисячі зображень сексуального насильства над дітьми.