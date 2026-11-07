Зірка ''Холостяка'' Шанюк заявила, що стала жертвою побиття: звинувачений у нападі учасник ''Холостячки'' розкрив свою версію подій

Учасниця реаліті-шоу "Холостяк-14", де головним героєм був актор Тарас Цимбалюк, лікарка-косметологиня Оксана Шанюк заявила, що стала жертвою фізичного насильства. У нападі вона звинуватила свого бойфренда Павла Ковтуненка та його брата Євгена, відомого публіці за проєктом "Холостячка" із Ксенією Мішиною.

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Шанюк вийшла на зв'язок у своєму Instagram та показала світлини, на яких видно нібито наслідки побоїв. За словами косметологині, окрім побиття, вона отримала ще й словесні погрози в свій бік від Євгена Ковтуненка, однак сам учасник "Холостячки" пряму причетність до інциденту заперечує. Детальніше про скандальну ситуацію розповість OBOZ.UA.

Заява Оксани Шанюк

Судячи з дописів Оксани Шанюк, конфлікт між нею та Павлом Ковтученком розгорівся під час спільного відпочинку. Спершу чоловік розмовляв із нею на підвищених тонах, а потім нібито "не зміг себе проконтролювати" і вдався до фізичного насильства. Унаслідок нападу в косметологині пошкоджене коліно, синець під оком та зламаний мізинець. Причини сварки вона не назвала.

"Мені боляче, його підтримував його рідний брат. Кидався на мене, казав: "Я тебе знищу". Мені було дуже страшно, що два чоловіки так до мене ставилися. Але це остання крапля, більше я мовчати не буду. Ці два "герої" Павло та Євген Ковтуненки", – написала учасниця "Холостяка-14".

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Згодом Оксана Шанюк повідомила, що пошкодження її мізинця виявилося серйознішим, ніж могло здатися спочатку. Лікарі кілька годин обговорювали травму косметологині після чого заявили, що їй необхідно провести термінову операцію і поставити дві спиці.

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Реакція Євгена Ковтуненка

Коли ситуація набула широкого розголосу в мережі, учасник "Холостячки" вирішив розповісти свою версію подій, яка помітно відрізнялася від заяви Шанюк. За словами Євгена Ковтуненка, вони однією компанією святкували день народження його брата за межами Києва. Спершу все нібито йшло добре, однак після повернення в будинок між Оксаною Шанюк та Павлом Ковтуненком несподівано розгорівся гучний конфлікт, під час якого косметологиня нібито сама завдала фізичної шкоди партнеру.

"Паша був зі своєю дівчиною (Оксаною Шанюк. – Ред.) в центральній кімнаті. Коли ми з подругою почули кіпіш, що б'ється посуд, крики, там прямо був скандал, то вибігли подивитися, що трапилось. Стоїть Паша з повністю розбитим обличчям, у нього кров тече, ніс розбитий, синець. Це мало жахливий вигляд. Оксана тримається за свою руку. Є здогадка, що вона нею робила, але не я це маю вирішувати, а правоохоронні органи", – сказав учасник "Холостячки".

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Як переконує Євген Ковтуненко, він із подругою одразу спробував зупинити сварку. Жінка нібито притримувала Шанюк, а от він сам став між розлюченою парою. У цей момент, за словами Ковтуненка, і він сам отримав по обличчю, але не припинив спроби владнати ситуацію. Вони роз'їхалися по різних будинках, після чого косметологиня винесла конфлікт у публічний простір.

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"Я взагалі ніяк фізично не взаємодіяв з Оксаною, тому що її притримувала моя подруга. Я стояв, притримував на відстані витягнутих рук обох, щоб вона йому далі обличчя не розбивала. Бо він стоїть і нічого не робить. Ну, коротше, це сімейна п'яна маячня", – заявив Євген Ковтуненко, додавши, що наразі розбиратися в конфлікті будуть правоохоронці.

Нова відповідь зірки "Холостяка-14"

Оксана Шанюк не дозволила зробити винною в конфлікті себе, тож вийшла на зв'язок із новими дописами. Косметологиня заявила, що захищала себе під час нападу Павла Ковтуненка, тому він і отримав деякі травми. А от нібито непричетність до фізичної частини конфлікту Євгена вона спростувала.

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"Коли я намагалась забрати телефон, бо Павло, звісно, хотів видалити відео, він штовхнув мене і я травмувала ногу. Піднявшись, прибіг Євген Ковтунекно зі словами: "Не ображай мого брата" і почав мене трясти, називати брудними, лайливими словами та погрожувати. Синці ви бачили, я відмахуватись, як могла. В цей момент прийшла Тетяна Тесленко – дівчина Євгена – і зі словами: "Не чіпай мого чоловіка" почала викручувати мені руки. Павло просто стояв і дивився на це", – повідомила косметологиня.

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Після цього Шанюк змусила всіх покинути котедж, бо не почувалася в безпеці.

Як раніше писав OBOZ.UA, глядачам "Холостяка-14" Оксана Шанюк запам'яталася через гучний скандал із володаркою титулу "Міс Україна 2023" Софією Шамією. Косметологиня публічно звинуватила модель у тому, що вона нібито крутила роман із чоловіком її клієнтки. Конфлікт вийшов далеко за межі шоу, адже Шамія подала на Шанюк в суд. Деталі читайте в нашому матеріалі.