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Журналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донька

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
1,1 т.
Журналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донька
Журналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл

Близько 20 коробок із фотографіями оголених дівчат, книгами про педофілію та десятками відеокасет виявили журналісти британського таблоїда Daily Mail у покинутому складському приміщенні в Мексиці. Його орендував 82-річний Томас Маркл – батько герцогині Сассекської Меган Маркл, з якою він не спілкується з 2018 року.

Видання також зазначило, що передало інформацію про знахідку до ФБР. Серед речей були не лише сімейні фотографії та листи, а й матеріали сексуального характеру, зокрема зображення оголених неповнолітніх.

Журналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донька

Батько Меган Маркл орендовував склад. Джерело: Daily Mail

Також журналісти знайшли негативи з фотографіями дітей на пляжі, яких таємно фотографував, понад 50 відеокасет, цифрові камери та жорсткі диски. Водночас вміст частини носіїв поки невідомий, а сам Томас Маркл досі заперечує будь-які правопорушення.

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Журналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донька

Що знайшли на складі. Джерело: Daily Mail

Журналісти вирушили до мексиканського міста Розаріто, де батько Меган жив після переїзду зі США. За даними видання, склад площею приблизно 1,4 квадратного метра він орендував у 2017 році, але перестав платити за нього у 2024-му. Зрештою репортеру надали доступ до приміщення, яке залишалося покинутим.

Журналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донька

Репортери знайшли фотографії з дітьми. Джерело: Daily Mail

Їхню увагу привернула книжкова колекція Маркла. Серед видань були "Вікторіанські діти", "Юні Афродіти", "Голлівудські лоліти", "Заборонена сексуальна поведінка та мораль" та "Невидимі діти". Деякі з цих книг містять зображення оголених дітей або присвячені темам сексуальної експлуатації неповнолітніх.

Журналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донька

Деякі з цих книг містять зображення оголених дітей. Джерело: Daily Mail

Крім того, у складському приміщенні знайшли сім жорстких дисків, чотири флешнакопичувачі, дві цифрові камери та старий комп'ютер. На одному з пристроїв була записка з інструкціями щодо запуску програми WinCleaner, яка може видаляти інформацію з жорстких дисків. Поруч лежала паперова тарілка з написом DARK WEB і кількома інтернет-адресами. Що саме зберігається на цифрових носіях, наразі невідомо.

Журналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донька

У складському приміщенні знайшли сім жорстких дисків, чотири флешнакопичувачі, дві цифрові камери та старий комп'ютер. Джерело: Daily Mail

Журналісти також звернули увагу на понад 50 відеокасет із назвами "Хлопці – Брат і сестра – Росіяни XX" та "Манільські ночі". Їхній вміст поки також не встановлений.

Журналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донька

На складі знайшли купу книг. Джерело: Daily Mail

Що відомо про звинувачення на адресу Томаса Маркла

Нова знахідка стала новою деталлю скандалу, який розгорівся після заяв зведеного брата Меган – Томаса Маркла-молодшого. Раніше він повідомив філіппінську поліцію, що в речах батька знайшов чотири коробки з матеріалами сексуального характеру, які можуть містити сотні або навіть тисячі зображень сексуального насильства над дітьми.

Чоловік зізнався, що побачене його шокувало, і заявив, що більше не збирається захищати батька. Він також публічно перепросив сестру за те, що протягом багатьох років ставав на бік Томаса Маркла під час їхніх конфліктів.

Журналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донька

Меган Маркл зреклася батька у 2018 році

"Меган, мені так, так шкода. Тепер я знаю, що останні дев'ять років захищав не ту людину. Побачивши те, що я бачив, я вважаю, що людина, яку я захищав і про яку піклувався, – це монстр", – заявив Томас-молодший.

Зокрема, герцогиня Сассекська припинила спілкування з батьком незадовго до весілля з принцом Гаррі у 2018 році. Тоді Томас Маркл потрапив у скандал через постановочні фотографії для папараці, а згодом не приїхав на церемонію через нібито проблеми зі здоров'ям.

Журналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донька

Маркл вирішила не дозволяти своєму батькові спілкуватися з власними дітьми. Джерело: instagram.com/meghan

Однак нещодавно стало відомо, що Меган Маркл знала про тривожні звинувачення на адресу батька ще після весілля. За її словами, британська поліція повідомила їй, що обставини перевіряють, а публічні заяви можуть зашкодити розслідуванню.

Раніше OBOZ.UA писав, що герцогиня також пояснила, що саме бажання захистити дітей стало головною причиною, чому вона не дозволяє Томасу Марклу контактувати з її принцом Арчі та принцесою Лілібет.

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