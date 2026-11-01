Журналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донька

Близько 20 коробок із фотографіями оголених дівчат, книгами про педофілію та десятками відеокасет виявили журналісти британського таблоїда Daily Mail у покинутому складському приміщенні в Мексиці. Його орендував 82-річний Томас Маркл – батько герцогині Сассекської Меган Маркл, з якою він не спілкується з 2018 року.

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Видання також зазначило, що передало інформацію про знахідку до ФБР. Серед речей були не лише сімейні фотографії та листи, а й матеріали сексуального характеру, зокрема зображення оголених неповнолітніх.

Також журналісти знайшли негативи з фотографіями дітей на пляжі, яких таємно фотографував, понад 50 відеокасет, цифрові камери та жорсткі диски. Водночас вміст частини носіїв поки невідомий, а сам Томас Маркл досі заперечує будь-які правопорушення.

Журналісти вирушили до мексиканського міста Розаріто, де батько Меган жив після переїзду зі США. За даними видання, склад площею приблизно 1,4 квадратного метра він орендував у 2017 році, але перестав платити за нього у 2024-му. Зрештою репортеру надали доступ до приміщення, яке залишалося покинутим.

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Їхню увагу привернула книжкова колекція Маркла. Серед видань були "Вікторіанські діти", "Юні Афродіти", "Голлівудські лоліти", "Заборонена сексуальна поведінка та мораль" та "Невидимі діти". Деякі з цих книг містять зображення оголених дітей або присвячені темам сексуальної експлуатації неповнолітніх.

Крім того, у складському приміщенні знайшли сім жорстких дисків, чотири флешнакопичувачі, дві цифрові камери та старий комп'ютер. На одному з пристроїв була записка з інструкціями щодо запуску програми WinCleaner, яка може видаляти інформацію з жорстких дисків. Поруч лежала паперова тарілка з написом DARK WEB і кількома інтернет-адресами. Що саме зберігається на цифрових носіях, наразі невідомо.

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Журналісти також звернули увагу на понад 50 відеокасет із назвами "Хлопці – Брат і сестра – Росіяни XX" та "Манільські ночі". Їхній вміст поки також не встановлений.

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Що відомо про звинувачення на адресу Томаса Маркла

Нова знахідка стала новою деталлю скандалу, який розгорівся після заяв зведеного брата Меган – Томаса Маркла-молодшого. Раніше він повідомив філіппінську поліцію, що в речах батька знайшов чотири коробки з матеріалами сексуального характеру, які можуть містити сотні або навіть тисячі зображень сексуального насильства над дітьми.

Чоловік зізнався, що побачене його шокувало, і заявив, що більше не збирається захищати батька. Він також публічно перепросив сестру за те, що протягом багатьох років ставав на бік Томаса Маркла під час їхніх конфліктів.

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"Меган, мені так, так шкода. Тепер я знаю, що останні дев'ять років захищав не ту людину. Побачивши те, що я бачив, я вважаю, що людина, яку я захищав і про яку піклувався, – це монстр", – заявив Томас-молодший.

Зокрема, герцогиня Сассекська припинила спілкування з батьком незадовго до весілля з принцом Гаррі у 2018 році. Тоді Томас Маркл потрапив у скандал через постановочні фотографії для папараці, а згодом не приїхав на церемонію через нібито проблеми зі здоров'ям.

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Однак нещодавно стало відомо, що Меган Маркл знала про тривожні звинувачення на адресу батька ще після весілля. За її словами, британська поліція повідомила їй, що обставини перевіряють, а публічні заяви можуть зашкодити розслідуванню.

Раніше OBOZ.UA писав, що герцогиня також пояснила, що саме бажання захистити дітей стало головною причиною, чому вона не дозволяє Томасу Марклу контактувати з її принцом Арчі та принцесою Лілібет.