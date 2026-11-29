Мама українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменес-Браво – Археніс – потрапила до лікарні після нещасного випадку. Жінка серйозно травмувала руку та втратила багато крові.

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Медики надали їй необхідну допомогу, однак попереду на неї чекає складна операція. Про госпіталізацію мами кулінар повідомив в InstaStories (деякі кадри можуть шокувати!).

За його словами, нещасний випадок стався напередодні у, ймовірно, Колумбії. Нині поруч із жінкою перебувають брат і сестра Ектора, а сам він постійно на зв'язку із рідними.

"Мушу почати цей недільний ранок із невтішних новин. Моя матуся зараз у лікарні. Сьогодні їй проведуть операцію в лікарні мого рідного міста. Вчора з нею стався нещасний випадок. Вона травмувала руку і втратила багато крові. Лікарі надали всю необхідну допомогу, але складна операція ще попереду", – поділився шеф-кухар.

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Ектор дуже переживає за рідну людину. Він зворушливо звернувся до мами, назвавши її своєю головною підтримкою та джерелом сили. Також знаменитість попросив підписників помолитися за успішне проведення операції та одужання жінки.

"Моя мама – це моє місце сили, моя підтримка та моя душа. Я дуже переживаю за неї. Мої брат і сестра наразі з нею, я постійно на зв'язку. Помолімося разом, щоб операція пройшла успішно і мама подолала це випробування долі", – написав кулінар.

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