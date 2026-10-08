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Ветеран війни DAVYD довів мережу до мурах ліричною піснею про кохання

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read5 хв
icon 429
Ветеран війни DAVYD довів мережу до мурах ліричною піснею про кохання
Ветеран війни DAVYD представив дебютний трек "Засинай". Джерело: Пресслужба

Співак та ветеран російсько-української війни DAVYD (справжнє ім'я – Давид Маскіса) випустив свій дебютний авторський трек "Засинай". Центральною темою ліричної композиції стала історія про близькість, кохання та бажання залишатися поруч із "своєю" людиною. Задум пісні найяскравіше передає рядок: "Засинай на моїх руках, будь завжди біля мене".

Артист також презентував кліп на свою першу композицію, що можна переглянути на платформі YouTube. Відеоробота розповідає про двох закоханих, чиї почуття переживають випробування війною: подальша доля чоловіка невідома, а жінка відчуває його присутність у знайомих місцях і спогадах.

Одну з головних ролей у кліпі виконав актор та ветеран війни Сергій Журавльов, який є зіркою трилеру "Кіллхаус". Його екранною партнеркою стала переможниця Національного конкурсу "КРАСА КРАЇНИ / Mrs Ukraine 2026" Аліна Зозуля. Вони майстерно відіграли закохану пару, яку розлучає війна.

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Ветеран війни DAVYD довів мережу до мурах ліричною піснею про кохання

Сергій Журавльов та Аліна Зозуля стали головними героями кліпу. Джерело: Пресслужба

Ветеран війни DAVYD довів мережу до мурах ліричною піснею про кохання

У кліпі знявся ветеран війни. Джерело: Пресслужба

Варто підкреслити, що над кліпом працювала команда, яка знайома зі збройною агресією на власному досвіді. Режисером ролику виступив ветеран війни Вадим Кодачигов із позивним FAUST, а оператором роботи також став військовослужбовець.

Ветеран війни DAVYD довів мережу до мурах ліричною піснею про кохання

DAVYD вразив слухачів ліричним треком. Джерело: Пресслужба

Відеоряд та сенс треку "Засинай" торкнувся сердець українців, про що вони щиро зізналися у коментарях:

"Пробирає до мурах".

"Дуже сильний кліп. Історія, яка боляче відгукується. Від любові та щастя – до тиші й чорно-білого життя після втрати".

"Чудовий голос, неймовірно красива пісня".

Ветеран війни DAVYD довів мережу до мурах ліричною піснею про кохання

Пісня торкнулася сердець аудиторії. Джерело: Скриншот

Зауважимо, що широка аудиторія дізналася про DAVYD після фіналу другого сезону проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису". У рамках шоу артист разом із колегою по цеху YARMAK виконав трек "Не кажучи нікому". DAVYD також став фіналістом 12-го сезону "Голосу країни", а цьогоріч виконає роль вокального коуча проєкту.

Ветеран війни DAVYD довів мережу до мурах ліричною піснею про кохання

DAVYD не кинув музику після служби. Джерело: Пресслужба

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ада Роговцева знялася у зворушливому кліпі воїна ЗСУ, який довів мережу до сліз.

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