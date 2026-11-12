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"Світ навиворіт" розширює географію зйомок, щоб показати досвід країн, корисний Україні під час війни: Комаров готує випуски про Ізраїль

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
258
"Світ навиворіт" розширює географію зйомок, щоб показати досвід країн, корисний Україні під час війни: Комаров готує випуски про Ізраїль
"Світ навиворіт" розширює географію зйомок, щоб показати досвід країн, корисний Україні під час війни: Комаров готує випуски про Ізраїль. Джерело: Скриншот з відео

Журналіст і автор проєкту Дмитро Комаров обговорив із послом Роєм Розенблітом майбутні випуски про Ізраїль. Команда "Світу навиворіт" вже почала підготовку до зйомок.

Про це  повідомили на сторінці Посольства Держави Ізраїль в Україні. Зазначається, що Комаров обговорив з послом Розенблітом актуальні для України теми майбутнього документального проєкту.

"Світ навиворіт" розширює географію зйомок, щоб показати досвід інших країн, корисний Україні під час війни й у період повоєнного відновлення. Ізраїль – одна з перших країн, де заплановано зйомки", – йдеться в дописі.

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Зустріч відбулася в Києві. Серед тем – ізраїльський досвід у сфері протиповітряної оборони та цивільного захисту, служба в резерві й повернення ветеранів до цивільного життя. Також ішлося про лікарню "Рамбам" у Хайфі, де під час обстрілів підземний паркінг перетворювали на захищений шпиталь.

Під час зустрічі посол Рой Розенбліт поділився власним досвідом служби в Армії оборони Ізраїлю та роботи дипломатом. На його думку, українським глядачам може бути цікаво дізнатися, як ізраїльтяни живуть і будують плани в умовах тривалої воєнної загрози.

Дати зйомок у повідомленні не називають. Проте, уточнюється, що за підсумками зустрічі Посольство та Дмитро Комаров домовилися про співпрацю й розпочали підготовку до зйомок.

З початку повномасштабного вторгнення Дмитро Комаров знімав лише в Україні. Він із камерою супроводжував українські підрозділи під час бойових операцій, першим із журналістів зафільмував щойно звільнені Бучу, Ірпінь і Гостомель, документував контрнаступ на Харківщині та звільнення Херсона та документував події війни.

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