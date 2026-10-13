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Співачка Ірина Федишин втратила доньку і ледь не померла сама: що відомо

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
Співачка Ірина Федишин втратила доньку і ледь не померла сама: що відомо
Ірина Федишин була вагітна третьою дитиною. Джерело: Instagram/vitaliy_chovnyk

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно оголосила про третю вагітність, втратила дитину. За словами її чоловіка Віталія Човника, 39-річна артистка сама при цьому була близька до смерті.

Про це він повідомив в Instagram ввечері 13 жовтня. "Ірина жива, але переживає важкий стан, ми ледь не втратили і її", – написав Човник.

Чоловік Федишин зазначив, що зараз проживає найстрашніші дні у своєму житті. Він попросив помолитися за душу їхньої донечки та за здоровʼя й відновлення Ірини.

Співачка Ірина Федишин втратила доньку і ледь не померла сама: що відомо

Віталій Човник в Instagram Stories

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Про третю вагітність співачка повідомила 19 серпня. "Скоро наша сім’я поповниться. Не віриться, що я переживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті", – поділилася тоді артистка.

А два тижні тому Федишин розсекретила стать майбутньої дитини. Артистка разом із чоловіком та двома синами влаштувала гендер-паті й дізналася, що в їхній родині незабаром з’явиться дівчинка.

Доповнюється...

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