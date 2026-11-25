У Туреччині затримали акторку Деніз Чакир, відому за роллю Шах-султан (сестри султана Сулеймана) у відомому серіалі "Величне століття: Роксолана". Вона стала однією з фігуранток масштабного розслідування щодо незаконного обігу наркотиків і проституції, у межах якого правоохоронці видали ордери на арешт понад трьом десяткам осіб.

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Як повідомляє турецьке видання Yeni Şafak, Головна прокуратура Стамбула оголосила про видачу ордерів на арешт 35 підозрюваних. Із них 19 осіб уже затримали.

За даними правоохоронців, розслідування стосується підозр у проституції, незаконному обігу та постачанні наркотиків, а також їхньому зберіганні й уживанні. Підставою для слідчих дій стали свідчення підозрюваних та очевидців, заяви свідків і результати експертиз вилучених мобільних телефонів та цифрових матеріалів.

"У рамках розслідування, розпочатого через підозру у вживанні або зберіганні наркотичних речовин, було винесено рішення про затримання 35 підозрюваних. Повідомляємо громадськість, що розслідування триває у всіх його напрямках", – зазначили у прокуратурі.

Поки що невідомо, чи висували Деніз Чакир офіційні обвинувачення та чи залишатиметься вона під вартою.

Це вже не перший випадок, коли турецькі знаменитості з "Величного століття" потрапляють у поле зору правоохоронців через подібні справи.

Як розповідав OBOZ.UA, на початку року затримували Езгі Ейюбоглу, яка зіграла Айбіге Хатун у популярному серіалі. Її ім’я також фігурувало у масштабному кримінальному провадженні, яке стосується незаконного обігу наркотиків, проституції та зберігання зброї.