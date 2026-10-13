Популярного у Росії ''шарлатана'' Кашпіровського таємно поховали у Вінниці: що відомо

13 жовтня у Вінниці на Центральному кладовищі таємно поховали Анатолія Кашпіровського – скандального психотерапевта, відомого завдяки телевізійним сеансам гіпнозу наприкінці 1980-х, якого неодноразово звинувачували в шарлатанстві. Він помер 3 жовтня у Москві, а поховали його в Україні біля могил батьків та доньки.

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Про це повідомило "Суспільне Вінниця" з посиланням на власні джерела. Видання зазначає, що час і місце поховання заздалегідь публічно не оголошували, а труну з тілом Кашпіровського доправили на Центральне кладовище 13 жовтня.

Кашпіровського поховали поруч із родиною

На Центральному кладовищі Вінниці вже поховані батьки Кашпіровського – Михайло та Ядвіга, а також його донька Олена. 9 жовтня журналісти "Суспільного" побували на цвинтарі та побачили, що могили родичів були прибрані, а біля них лежали свіжі квіти.

Російські медіа раніше повідомляли, що Кашпіровського можуть поховати частково у Вінниці, а частину праху залишити в Москві. Про це вони писали з посиланням на його племінника Юрія Мамаєва. Згодом Мамаєв повідомив про перевезення труни з тілом до України.

За словами директора Кашпіровського Сергія Рудих, психотерапевт склав заповіт у 2020 році, а у 2022 році переписав його. Зміст документів публічно не розголошували.

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Нагадаємо, що родичі Кашпіровського можуть претендувати на квартиру в Москві орієнтовною вартістю до 350 тисяч доларів. Водночас невідомо, чи справді ця нерухомість увійде до спадщини скандального психотерапевта. Кашпіровський свого часу стверджував, що ця квартира не була оформлена на нього. Житло йому надала Державна дума РФ, коли він був депутатом, однак у власність воно нібито не перейшло. Також повідомлялося, що згодом квартиру могли повторно оформити на його третю дружину Гулізар Чалбашову.

Головні історії дня

Чи законно поховати в Україні людину, яка померла в Росії

Юристка Юлія Олійник розповіла виданню, чи є законодавчі обмеження для поховання в Україні людини, яка померла на території Росії.

За її словами, стаття 20 Закону України "Про поховання та похоронну справу" передбачає, що іноземців та осіб без громадянства ховають за правилами, встановленими для громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Для перевезення тіла через державний кордон необхідні документи, зокрема свідоцтво про смерть та довідка про відсутність у тілі й труні заборонених до переміщення вкладень. Також мають бути дотримані вимоги до труни та її опечатування. Загальної законодавчої заборони на поховання в Україні громадянина Росії немає.

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Хто такий Анатолій Кашпіровський

Анатолій Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року в селі Ставниця на Хмельниччині. У 1962 році закінчив Вінницький медичний інститут, після чого 25 років працював лікарем-психотерапевтом у Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні.

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Наприкінці 1980-х він став відомим на весь Радянський Союз "екстрасенсом" завдяки телевізійним "сеансам здоров'я", під час яких використовував гіпноз і навіювання. Згодом Кашпіровський перебрався до РФ, отримав російське громадянство та став депутатом Державної думи РФ від ЛДПР Володимира Жириновського.

Його методи неодноразово критикували, а самого Кашпіровського звинувачували в шарлатанстві.

Кашпіровський помер 3 жовтня у Росії. За даними російських медіа, він помер у московській лікарні, а 8 жовтня там відбулася церемонія прощання.

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Кашпіровський також неодноразово опинявся у центрі уваги через свої висловлювання щодо України. Зокрема, журналіст Денис Казанський публікував відео з його виступу в Росії, де на запитання про належність Криму Кашпіровський відповів, що півострів є "радянським".

Як повідомляв OBOZ.UA, Анатолій Кашпіровський помер 3 жовтня 2026 року в Москві у віці 87 років. Останні півтора року він боровся з онкологічним захворюванням. За словами його племінника Юрія Мамаєва, у психотерапевта був рак четвертої стадії з метастазами, який призвів до поліорганної недостатності.