Померла зірка серіалу ''Пуститися берега'': підозрюють самогубство. Фото

У США у віці 34 років помер американський актор Рі Джей Мітт, відомий за роллю Волтера Вайта-молодшого у серіалі "Пуститися берега". За попередніми даними правоохоронців, причиною смерті стало самогубство.

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Про це пише TMZ. Смерть Рі Джей Мітта підтвердили представники актора.

Що відомо про смерть Ар-Джей Мітта

Актора знайшли мертвим у понеділок, 12 жовтня, у Техасі. Як повідомив виданню представник окружної влади, Мітт помер унаслідок самогубства.

Трагічну звістку також підтвердили представники зірки.

"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну смерть улюбленого актора, благодійника та палкого захисника прав людей з інвалідністю", – зазначили вони.

За даними TMZ, правоохоронці продовжують розслідування обставин смерті актора.

Представники Мітте попросили поважати приватність його родини та близьких.

Мітте зіграв сина головного героя "Пуститися берега"

Рі Джей Мітте отримав широку популярність завдяки ролі Волтера "Флінна" Вайта-молодшого в культовому серіалі AMC "Пуститися берега" (Breaking Bad), де він зіграв сина головного героя Волтера Вайта.

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Актор знявся у 56 епізодах серіалу.

Окрім "Пуститися берега", він грав у фільмах "Кімната дуба" та "Розплата", а також у серіалі "Вартові справедливості".

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Минулого тижня Мітте з'явився у подкасті Джо Вулпіса, де розповідав про те, як "Пуститися берега" змінив його життя, та про близькі стосунки з колегами по серіалу після завершення зйомок.

Рі Джей Мітт протягом п'яти років зустрічався із Кеннеді Суарес.Минулого року він зробив пропозицію коханій. Заручини відбулися 10 жовтня під час благодійного заходу Dia del Sol 2025 у Карлсбаді, Каліфорнія.

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Актор жив із церебральним паралічем

Мітт мав церебральний параліч, як і його персонаж у "Пуститися берега". За словами представників актора, власний досвід допоміг йому достовірно зіграти Волтера-молодшого та привернути увагу до питань доступності й інклюзії.

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Він був послом організацій United Cerebral Palsy та Shriners Children's, а також очолював Mitte Foundation, яка підтримувала благодійні та громадські ініціативи.

Представники актора зазначили, що Мітт використовував свою публічну платформу для боротьби зі стереотипами та розширення представництва людей з інвалідністю в кіно й на телебаченні.

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