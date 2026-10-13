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Померла зірка серіалу "Пуститися берега": підозрюють самогубство. Фото

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
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Померла зірка серіалу "Пуститися берега": підозрюють самогубство. Фото
Помер американський актор Рі Джей Мітт. Джерело: 1-Ursula Coyote/AMC/2-Getty Images/колаж OBOZ.UA

У США у віці 34 років помер американський актор Рі Джей Мітт, відомий за роллю Волтера Вайта-молодшого у серіалі "Пуститися берега". За попередніми даними правоохоронців, причиною смерті стало самогубство.

Про це пише TMZ. Смерть Рі Джей Мітта підтвердили представники актора.

Що відомо про смерть Ар-Джей Мітта

Актора знайшли мертвим у понеділок, 12 жовтня, у Техасі. Як повідомив виданню представник окружної влади, Мітт помер унаслідок самогубства.

Померла зірка серіалу ''Пуститися берега'': підозрюють самогубство. Фото

Актору Рі Джей Мітту булор 34 роки. Джерело: Getty Images

Трагічну звістку також підтвердили представники зірки.

"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну смерть улюбленого актора, благодійника та палкого захисника прав людей з інвалідністю", – зазначили вони.

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За даними TMZ, правоохоронці продовжують розслідування обставин смерті актора.

Представники Мітте попросили поважати приватність його родини та близьких.

Мітте зіграв сина головного героя "Пуститися берега"

Рі Джей Мітте отримав широку популярність завдяки ролі Волтера "Флінна" Вайта-молодшого в культовому серіалі AMC "Пуститися берега" (Breaking Bad), де він зіграв сина головного героя Волтера Вайта.

Померла зірка серіалу ''Пуститися берега'': підозрюють самогубство. Фото

Кадр з фільму. Джерело: Ursula Coyote/AMC

Померла зірка серіалу ''Пуститися берега'': підозрюють самогубство. Фото

Рі Джей Мітт у фільмі "Пуститися берега". Джерело: Ursula Coyote/AMC

Померла зірка серіалу ''Пуститися берега'': підозрюють самогубство. Фото

Кадр з фільму "Пуститися берега". Джерело: Скриншот

Актор знявся у 56 епізодах серіалу.

Окрім "Пуститися берега", він грав у фільмах "Кімната дуба" та "Розплата", а також у серіалі "Вартові справедливості".

Минулого тижня Мітте з'явився у подкасті Джо Вулпіса, де розповідав про те, як "Пуститися берега" змінив його життя, та про близькі стосунки з колегами по серіалу після завершення зйомок.

Рі Джей Мітт протягом п'яти років зустрічався із Кеннеді Суарес.Минулого року він зробив пропозицію коханій. Заручини відбулися 10 жовтня під час благодійного заходу Dia del Sol 2025 у Карлсбаді, Каліфорнія.

Померла зірка серіалу ''Пуститися берега'': підозрюють самогубство. Фото

Рі Джей Мітт зробив пропозицію Кеннеді Суарес. Джерело: People

Актор жив із церебральним паралічем

Мітт мав церебральний параліч, як і його персонаж у "Пуститися берега". За словами представників актора, власний досвід допоміг йому достовірно зіграти Волтера-молодшого та привернути увагу до питань доступності й інклюзії.

Померла зірка серіалу ''Пуститися берега'': підозрюють самогубство. Фото

Мітт був послом організацій United Cerebral Palsy та Shriners Children's, а також очолював Mitte Foundation. Джерело: Getty Images

Він був послом організацій United Cerebral Palsy та Shriners Children's, а також очолював Mitte Foundation, яка підтримувала благодійні та громадські ініціативи.

Представники актора зазначили, що Мітт використовував свою публічну платформу для боротьби зі стереотипами та розширення представництва людей з інвалідністю в кіно й на телебаченні.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті загинув український актор, провідний артист Центру сучасного мистецтва "ДАХ" Ігор Постолов. Він захищав Україну на Донецькому напрямку

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