Помер зірковий актор ''Топ Ґан'', який отримав премію ''Еммі'': чим він ще був відомим. Фото

У США на 94-му році життя помер Томас Рой Скеррітт, акторська кар'єра якого тривала понад шість десятиліть. Найбільше він відомий за ролями у телесеріалі "Застава фехтувальників" (Picket Fences), "Чужий" (Alien) та "Кращий стрілець" (Top Gun).

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Скеррітта не стало в середу, 21 жовтня. Про це пише The Hollywood Reporter, посилаючись на заяву його сім'ї. Близькі заявили, що життя 93-річного актора обірвалося із природних причин.

"Ми розбиті горем через його втрату. Хоча світ знав Тома завдяки його чудовій акторській кар'єрі, ми знали його за його гумор, допитливість, мудрість, щедрість і любов, яку він приніс у наші життя. Він глибоко піклувався про уяву, творчість, розповідь історій, службу, ветеранів і природу, допомагав іншим знайти власний голос і поділитися ним", – ідеться в заяві родини.

Скеррітт залишив по собі п'ять дітей (Енді, Ерін, Метт, Коллін та Еміко), п'ять онуків (Сара, Меддісон, Санні, Луїза та Джорджія) і двох правнуків (Меріголд і Раві).

Вдовою залишилася 56-річна Джулі Токашікі, третя дружина Томаса Скеррітта. Вони побралися в 1998-му, попри 30-річну різницю у віці.

Кар'єра Тома Скеррітта

На сайті IMDb є інформація про 176 акторських робіт Скеррітта. Останній фільм за його участю – "Зломлений" (Broke) – вийшов у 2025 році.

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Скеррітт народився 25 серпня 1933-го в Детройті (Мічиган, США). Закінчивши середню школу, вступив до лав Повітряних сил, сподіваючись побачити світ, але більшу частину служби провів в Остіні. Потім Скеррітт повернувся до рідного міста, щоб вивчати англійську мову в Університеті штату Вейн.

Вирішивши розвиватися як письменник або режисер, Скеррітт перевівся до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, де також займався акторською майстерністю і намагався подолати свою сором'язливість. Тоді він навіть не мріяв, що зможе заробляти цим на життя.

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"Мене випадково найняли як актора для невеликого малобюджетного фільму, і я подумав: "Гей, це чудовий спосіб навчитися бути режисером, бути учасником реального процесу створення фільму", – розповідав він Film Comment у 2016 році.

Скеррітт пояснив, що тоді не вірив в свої акторські навички. "Ви ж знаєте, не можна стати режисером, просто навчаючись в університеті. Практичні знання, які можна отримати, перебуваючи на знімальному майданчику, спостерігаючи за тим, як люди розмовляють, як вони підходять до бізнесу, – це була перевага, яку я бачив у цьому", – зазначав він.

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Цим низькобюджетним фільмом було "Військове полювання" (War Hunt). Стрічка побачила світ у 1962-му. Відтоді Скеррітт продовжував зніматися.

Серед його фільмографії також варто згадати популярні кінострічки "Сталеві магнолії" (Steel Magnolias), "Там, де тече ріка" (A River Runs Through It), "Третій зайвий" (Ted), серіали "Польовий шпиталь" (M*A*S*H), "Будьмо" (Cheers).

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Він здобув вісім престижних нагород і ще 12 разів претендував на їх отримання. Зокрема, Скеррітт виграв "Еммі" як "Найкращий виконавець головної чоловічої ролі в драматичному серіалі" за роль шерифа Джиммі Брока у телевізійному шоу "Застава фехтувальників".

Як писав OBOZ.UA, 12 жовтня у США у віці 34 років помер американський актор Рі Джей Мітт, відомий за роллю Волтера Вайта-молодшого у серіалі "Пуститися берега". За даними правоохоронців, причиною трагедії стало самогубство.