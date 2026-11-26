Колишній гітарист британського гурту Duran Duran Енді Тейлор пішов із життя після тривалої боротьби з раком передміхурової залози. Йому було 65 років.

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Енді пішов із життя вдома, в оточенні родини, у понеділок, 23 листопада. Про це повідомили на сайті Duran Duran.

У Duran Duran зазначили, що Енді був із ними з самого початку історії гурту.

"З того моменту, як він приїхав до Бірмінгема з Північного Сходу з гітарою та непохитною вірою в те, ким ми можемо стати, він привніс у нашу музику незабутню енергію та впевненість. Його гра стала рушійною силою пісень, які пронесли нас по всьому світу, а його стриманий гумор, з яким міг зрівнятися лише його абсолютно несентиментальний, практичний погляд на життя, тримав нас на землі та надавав гурту його особливого шарму протягом тих надзвичайних років, що були згодом", – сказано в заяві.

Рак передміхурової залози четвертої стадії у Тейлора діагностували в 2018 році. Він публічно розповів про свою хворобу у 2022 році, бо не зміг бути присутній на церемонії введення Duran Duran до Зали слави рок-н-ролу.

"Було чудово знову творити музику разом з ним, коли на початку 2000-х років оригінальний склад з п’яти учасників знову об’єднався, і той час, проведений разом – як на сцені, так і в студії, – мав величезне значення для всіх нас. Коли у 2022 році нас включили до Зали слави рок-н-ролу, Енді почувався занадто погано, щоб приєднатися до нас, але його слова того вечора нагадали всім про його силу та ті зв’язки, що нас об’єднували", – написали учасники Duran Duran.

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Вони зазначили, що Енді поставився до своєї хвороби з надзвичайною мужністю та гідністю.

Duran Duran – англійський поп-рок-гурт, створений у Бірмінгемі в 1978 році. У стилістичному плані творчість гурту пов'язують з напрямками "нової хвилі" та електропопу.

Duran Duran разом із Depeche Mode стали головними символами "другого британського вторгнення" у США та сформували обличчя поп- та електронної музики 1980-х років, хоча кожен із гуртів мав власну нішу.

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Енді Тейлор приєднався до Duran Duran у 1980 році як оригінальний гітарист. Брав участь у створенні відомих композицій, зокрема Hungry Like the Wolf, The Reflex та Rio. Він залишив гурт у другій половині 1980-х років, повернувся у 2001 році для возз'єднання оригінального складу та остаточно пішов у 2006 році.

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Тейлор також був учасником супергурту The Power Station разом із Джоном Тейлором, Робертом Палмером і Тоні Томпсоном, а також випускав сольні роботи, зокрема Thunder та Dangerous.

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