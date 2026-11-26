Гурт Spokusy більше не братиме участь у Національному відборі на Євробачення 2027. Колектив дискваліфікували на конкурсі через неетичну поведінку й висловлювання співзасновника та гітариста Ігоря Черепанова. Музиканта звинуватили у сексуальних домаганнях до неповнолітніх дівчат.

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Відповідне рішення Оргкомітет Нацвідбору ухвалив на позачерговому засіданні 26 листопада. Як наголосили представники "Суспільного", вони категорично виступають проти стосунків, грумінг та будь-якої комунікації сексуального характеру з неповнолітніми особами.

Перед затвердженням лонглиста Оргкомітет перевіряв усіх артистів на наявність репутаційних ризиків, і тоді в інформаційному полі не було даних про комунікацію Ігоря Черепанова з підлітками. Коли про це стало відомо, гурт Spokusy дискваліфікували через порушення пункту 4.6. Правил Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі "Євробачення – 2027" – відсутність під час участі у відборі та в минулому неетичної поведінки чи висловлювань учасника.

Відтепер до лонглиста входять 17 претендентів на шанс представити Україну на міжнародній арені.

Скандал із музикантом

25 листопада авторка творчих проєктів Юлія Мантикора опублікувала ролик, де повідомила про спілкування Ігоря Черепанова з неповнолітніми. На підтвердження своїх слів вона показала серію скриншотів листувань артиста із дівчатами, у яких він пропонував їм секс втрьох з його дружиною тощо.

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Сам Черепанов у коментарі "Суспільному Культура" назвав усі звинувачення наклепом, мовляв, ніколи не мав романтичних стосунків і зустрічей з дівчатами, які не досягли віку 18 років. Як запевнив гітарист Spokusy, він міг написати подібні повідомлення в жартівливому форматі.

Однак подальше занурення редакції "Суспільного Культури" в справу показало інше. Деякі дівчата наважилися поділитися особистими історіями спілкування із Ігорем Черепановим. Одна з них розповіла, що у віці 14-16 років відвідувала київський клуб "Теплий ламповий", де працював гітарист. Артист нібито пригощав алкоголем неповнолітніх, до яких виявляв симпатію, а також торкався їхніх сідниць, талії та грудей. Інша ж дівчина розповіла, що отримувала від Черепанова пропозиції поцілуватися й з'їздити до нього "на дачу", коли їй було 17 років.

Головні історії дня

На гучні звинувачення проти учасника Spokusy швидко відреагували в "Суспільному" та наголосили, що вирішують долю гурту на Нацвідборі. Як бачимо тепер, їх було дискваліфіковано. До речі, скандал вже поніс за собою репутаційні наслідки. Представники медіа DARK METAL публічно відмовилися від будь-якої співпраці з гуртами, які виступають у клубі "Теплий ламповий".

Раніше OBOZ.UA розповів, що фіналіст Євробачення 2026 оскандалився виконанням пісні гурту "Тату", який підтримує війну в Україні.