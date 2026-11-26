Національний відбір на Євробачення 2027 ще не встиг перейти до прослуховувань пісень, а один з учасників лонгліста вже опинився під загрозою дискваліфікації. 42-річного гітариста гурту Spokusy Ігоря Черепанова звинуватили у сексуальних домаганнях до неповнолітніх дівчат. Після розголосу "Суспільне" заявило, що збирає інформацію та найближчим часом вирішить, чи залишиться колектив серед претендентів на представництво України.

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Скандал спалахнув 25 листопада, наступного дня після оголошення списку з 18 учасників лонгліста Нацвідбору. У Instagram авторка творчих проєктів Юлія Мантикора опублікувала відеозвернення, у якому розповіла про спілкування музиканта з неповнолітніми. До допису вона додала скриншоти листувань Черепанова з неповнолітніми дівчатами.

"Перш ніж він вийде на національну сцену, прошу вас подивитися і подумати, як він використовує свій статус у спілкуванні з 15-річними підлітками", – закликала Мантикора.

Пізніше скриншоти свідчень від потерпілих дівчат з'явилися у InstaStories авторки творчих проєктів. Серед них – переписки, вмовляння на секс втрьох з його дружиною тощо.

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У коментарі "Суспільному Культура" музикант назвав звинувачення наклепом. Він запевнив, що дотримується принципової позиції щодо спілкування з неповнолітніми: за його словами, жодних романтичних стосунків і зустрічей із дівчатами до 18 років у нього не було.

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"Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося", – пояснив Черепанов.

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Однак після публікації скриншотів до редакції "Суспільне Культура" звернулися дівчата, які поділилися власними історіями спілкування з музикантом. Одна з них, яка побажала залишитися анонімною, розповіла, що у 14–16 років часто відвідувала київський клуб "Теплий ламповий", де працював Черепанов. За її твердженням, він дозволяв собі небажані дотики до неї та її подруг, зокрема торкався сідниць, талії та грудей.

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Також дівчина заявила, що музикант пригощав алкоголем неповнолітніх, до яких виявляв симпатію. За її словами, бармен знав про її вік, проте все одно наливав спиртне. Вона заперечила й твердження Черепанова про відсутність романтичного інтересу до дівчат до 18 років: пригадала, що він робив їй компліменти та продовжував запрошувати до клубу навіть через п'ять років після описаних подій.

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Інша співрозмовниця Даріна розповіла, що познайомилася з музикантом, коли їй було 17 років. Тоді він запропонував їй створити арт для свого гурту Aghiazma. Під час однієї із зустрічей Черепанов запросив дівчину до бару на Арсенальній, пригостив пивом, а згодом під час прогулянки біля парку Вічної Слави запропонував поцілуватися. За словами Даріни, вона відмовилася, але після цього їй все одного "прилетіла" пропозиція з'їздити "на дачу" до Черепанова.

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Сам Ігор Черепанов після розголосу публічно не коментував ситуацію у власних соцмережах.

Реакція "Суспільного"

"Суспільне", яке відповідає за проведення Нацвідбору, також відреагувало на звинувачення. У короткій заяві, яку оприлюднив Telegram-канал Slay Music, мовник наголосив, що категорично засуджує стосунки та комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми.

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"Зараз збираємо повну інформацію щодо ситуації, що склалася, і найближчим часом ухвалимо рішення щодо подальшої участі гурту у Нацвідборі", – повідомили представники "Суспільного".

Нагадаємо, Ігор Черепанов, відомий під псевдонімом Череп, є артдиректором клубу "Теплий ламповий", засновником концертного агентства Kyiv Kills та гітаристом Spokusy. Колектив, який він створив разом з Алексом Дарієном, працює в жанрах постпанку та ньювейву.

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До слова, це не перша спроба Черепанова потрапити на Євробачення. У 2017 році він уже брав участь у Національному відборі у складі гурту Aghiazma. Тоді після запитання ведучого Сергія Притули про те, чи співають учасники рок-гурту колискові своїм дітям, музикант відповів: "Я Ігор. Мені подобається робити дітей. У мене їх двоє".

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За словами Юлії Мантикори, артист виховує двох доньок: одній нині 19 років, а іншій – 16.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, хто може представити Україну на Євробаченні 2027. Серед претендентів опинилося 18 конкурсантів.