Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюУкраїнців "готують" до нового курсуУкраїнців "готують" до нового курсу: що буде з доларом після 1 жовтняУгорщина робить кроки для зменшення напруженості з Україною: що стало причиною зближення сторінУгорщина робить кроки для зменшення напруженості з Україною: що стало причиною зближення сторінракетаРосія атакувала Київ і область: кількість жертв збільшилась, серед постраждалих – рятувальник. Фото та відеоУ російському Каспійську стався вибух у порту: піднявся дим. ФотоУ російському Каспійську стався вибух у порту: піднявся дим. ФотоСкільки коштів українці можуть зняти з картки. Ілюстративне фото.Ліміти на зняття готівки з 1 жовтня: скільки грошей видаватимуть банкоматиДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюЧим підживити кущі смородини перед зимою: ягід буде значно більшеЧим підживити кущі смородини перед зимою: ягід буде значно більшеБізнес-партнерів Коломойського та Боголюбова позбавили контролю над "Боріважем"Бізнес-партнерів Коломойського та Боголюбова позбавили контролю над "Боріважем"Ілюстрація - дроваУкраїнцям роздадуть по 9 тис. грн на дрова: хто отримає виплату та як подати заяву

Моніці Беллуччі – 62: найвідвертіші фото "італійської богині", коли вона ще не боялася роздягатися перед камерою

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
icon 2,8 т.
Моніці Беллуччі – 62: найвідвертіші фото "італійської богині", коли вона ще не боялася роздягатися перед камерою
Моніці Беллуччі виповнилося 62 роки

30 вересня легендарній акторці та моделі Моніці Беллуччі виповнилося 62 роки. "Італійська богиня" дотепер залишається для багатьох жінок у всьому світі еталоном краси та елегантності, адже під час кожного виходу в світ збирає на собі купу захопливих поглядів. Однак все ж з роками зірка кардинально переглянула свій стиль – нині вона надає перевагу здебільшого вишуканим та стриманим образам, тоді як раніше вагомою частиною її іміджу була відвертість.

На початку кар'єри Моніка Беллуччі не соромилася роздягатися перед камерами фотографів до білизни або ж взагалі позувала абсолютно без одягу. OBOZ.UA покаже найвідвертіші фото кінодіви.

Моніці Беллуччі – 62: найвідвертіші фото ''італійської богині'', коли вона ще не боялася роздягатися перед камерою

Зірка нерідко позувала в білизні

Перші кроки в модельному бізнесі Моніка Беллуччі зробила вже у віці 13 років, а от професійно розвиватися в цій сфері почала після досягнення повноліття. Вона завжди впевнено почувала себе перед камерами, тож не бачила проблеми в тому, аби блиснути пишними формами.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 12,7 т.
"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків
icon 12,7 т.
"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків
Анастасія КакунАнастасія Какун
icon 14,3 т.
Родина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думають
icon 14,3 т.
Родина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думають
Анастасія КакунАнастасія Какун
icon 4,1 т.
Актор, який був кумиром молоді в 80-х, втратив 13 річну дочку: родина натякнула на причину трагедії
icon 4,1 т.
Актор, який був кумиром молоді в 80-х, втратив 13 річну дочку: родина натякнула на причину трагедії
Моніці Беллуччі – 62: найвідвертіші фото ''італійської богині'', коли вона ще не боялася роздягатися перед камерою

Моніка Беллуччі почала професійно займатися моделінгом у 18 років

Яскравим підтвердженням цього є фотосесія знаменитості в 1996 році. Беллуччі постала перед камерою повністю оголеною, прикривши інтимні місця за допомогою подушки.

Моніці Беллуччі – 62: найвідвертіші фото ''італійської богині'', коли вона ще не боялася роздягатися перед камерою

Акторка раніше не боялася оголюватися перед камерою

Не менш відвертою свого часу акторка була і в своїх кінопроєктах. Уже через півтора місяці після народження першої доньки Деви Кассель вона погодилася на роль у фільмі "Палюче літо", де було немало еротичних сцен. Що цікаво, тоді зірка назвала відповідне рішення "актом щедрості".

Моніці Беллуччі – 62: найвідвертіші фото ''італійської богині'', коли вона ще не боялася роздягатися перед камерою

Раніше зірка брала участь у відвертих зйомках

Та з роками підхід Моніки Беллуччі до демонстрації свого тіла публіці став інакшим. Акторка вирішила залишити в минулому участь у провокативних фільмах і фотосесіях через зміну життєвих пріоритетів. Для неї стала значно важливішою роль матері двох доньок – Деви та Леоні.

Моніці Беллуччі – 62: найвідвертіші фото ''італійської богині'', коли вона ще не боялася роздягатися перед камерою

Акторка не соромилася показати вражаючу фігуру

Раніше OBOZ.UA показав, як з роками змінювалася Мадонна, якій приписують численні пластичні операції, та який вигляд має без фільтрів

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесудень народженняфотографіїактрисаМоніка БеллуччіМоніка Беллуччі
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись