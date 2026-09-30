30 вересня легендарній акторці та моделі Моніці Беллуччі виповнилося 62 роки. "Італійська богиня" дотепер залишається для багатьох жінок у всьому світі еталоном краси та елегантності, адже під час кожного виходу в світ збирає на собі купу захопливих поглядів. Однак все ж з роками зірка кардинально переглянула свій стиль – нині вона надає перевагу здебільшого вишуканим та стриманим образам, тоді як раніше вагомою частиною її іміджу була відвертість.

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На початку кар'єри Моніка Беллуччі не соромилася роздягатися перед камерами фотографів до білизни або ж взагалі позувала абсолютно без одягу. OBOZ.UA покаже найвідвертіші фото кінодіви.

Перші кроки в модельному бізнесі Моніка Беллуччі зробила вже у віці 13 років, а от професійно розвиватися в цій сфері почала після досягнення повноліття. Вона завжди впевнено почувала себе перед камерами, тож не бачила проблеми в тому, аби блиснути пишними формами.

Яскравим підтвердженням цього є фотосесія знаменитості в 1996 році. Беллуччі постала перед камерою повністю оголеною, прикривши інтимні місця за допомогою подушки.

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Не менш відвертою свого часу акторка була і в своїх кінопроєктах. Уже через півтора місяці після народження першої доньки Деви Кассель вона погодилася на роль у фільмі "Палюче літо", де було немало еротичних сцен. Що цікаво, тоді зірка назвала відповідне рішення "актом щедрості".

Та з роками підхід Моніки Беллуччі до демонстрації свого тіла публіці став інакшим. Акторка вирішила залишити в минулому участь у провокативних фільмах і фотосесіях через зміну життєвих пріоритетів. Для неї стала значно важливішою роль матері двох доньок – Деви та Леоні.

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