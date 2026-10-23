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"Мене нудило, від того, що я побачив". Батько Меган Маркл, якого вона давно зреклась, може сісти до в'язниці через моторошну знахідку в його речах

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read3 хв
567
"Мене нудило, від того, що я побачив". Батько Меган Маркл, якого вона давно зреклась, може сісти до в'язниці через моторошну знахідку в його речах
Батько Меган Маркл став фігурантом гучної справи

Батько Меган Маркл, із яким вона не спілкується ще з моменту весілля з принцом Гаррі, 82-річний Томас Маркл може опинитися за ґратами після того, як на нього подав заяву в поліцію власний син. Томас-молодший нібито знайшов у будинку тата на Філіппінах велику кількість зображень сексуального насильства над дітьми, тож правоохоронці розпочали розслідування та готуються вилучити всі необхідні докази.

Відповідну інформацію повідомив таблоїд The Sun. Зазначається, що син Томаса Маркла вперше зробив огидну знахідку в травні, коли його батько був змушений повернутися до США після перенесеного інсульту. Моторошні фото він нібито зберігав разом із пам'ятними для їхньої сім'ї речами.

''Мене нудило, від того, що я побачив''. Батько Меган Маркл, якого вона давно зреклась, може сісти до в'язниці через моторошну знахідку в його речах

Томас Маркл нібито зберігає вдома зображення сексуального насильства над дітьми. Джерело: ITV

"Коли я знайшов ці матеріали, був наляканий і не мав іншого вибору, окрім як повідомити про батька правоохоронцям. Я роками підтримував його, доглядав за ним і допомагав, але тепер із цим покінчено. Я більше ніколи не розмовлятиму з батьком, хіба що мене викличуть давати свідчення проти нього", – заявив зведений брат Меган Маркл.

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За даними таблоїду, Томас-молодший почав розслідувати неприємну правду про батька після того, як випадково знайшов у його старому мобільному телефоні відео тривалістю 15 хвилин із оголеними малолітніми дівчатами. Він стверджує, що на ролику були зафіксовані сексуальні дії за участю дітей, яким на вигляд не було більше 11 років. Ба більше, серед цих  матеріалів Томас-молодший натрапив на фото, де розгледів екран ноутбука, який стояв у минулому будинку його батька в Мексиці.

"Мене нудило, від того, що я побачив. Усе це просто звалилося на мене, і я не знав, що робити. Я відразу зрозумів, що це вкрай незаконні матеріали і якби я не розібрався з цим, мені загрожувало б тривале ув’язнення. Я почувався зрадженим, був розлючений і обурений – і зрозумів, що мушу повідомити про це правоохоронцям", – говорив Томас-молодший своїм знайомим.

''Мене нудило, від того, що я побачив''. Батько Меган Маркл, якого вона давно зреклась, може сісти до в'язниці через моторошну знахідку в його речах

Син Томаса Маркла зробив у домі батька моторошну знахідку

10 липня він повідомив про моторошну знахідку на гарячу лінію ФБР, звернувся до Національного центру з питань зниклих безвісти та експлуатованих дітей у США та поліції штату Пенсильванія, де тоді мешкав його батько. За словами Томаса-молодшого, у продовж наступних 10 днів він не отримав відповіді, тож вирішив перевірити решту речей тата.

Як стверджує син Томаса Маркла, у чотирьох коробках разом із нагородами, пам'ятними фото й книжками його батько зберігав кадри з оголеними неповнолітніми дівчатами. Ще більше шокованим чоловік був після того, як фахівець допоміг йому отримати доступ до жорстких дисків тата.

"Я аж завмер, коли на екрані раптом з’явилися всі файли. Робочий стіл був заповнений мініатюрами зображень, які вели до матеріалів із жахливими випадками сексуального насильства над дітьми. До найгіршого з того, що тільки можна уявити", – поділився зведений брат Меган Маркл.

Після того, як Томас-молодший подав заяву на батька в поліцію, Міжвідомча рада з протидії торгівлі людьми призначила для ведення справи спеціальну групу, роботу якої координуватиме спеціалізований Центр захисту жінок і дітей. ФБР також підтвердило факт отримання матеріалів сина Томаса Маркла і, ймовірно, розпочне власне розслідування. 

Що відомо про стосунки Меган Маркл із батьком

Герцогиня Сассекська розірвала всі зв'язки з татом у 2018 році, незадовго до того, як офіційно стала дружиною принца Гаррі. Тоді Томас Маркл проігнорував прохання пари уникати контактів із журналістами та погодився взяти участь у постановочній фотосесії, де показав нібито процес підготовки до весілля. Після інциденту батько Меган Маркл неодноразово заявляв, що співпраця із папараці була помилкою, однак герцогиня так і не змогла йому пробачити.

''Мене нудило, від того, що я побачив''. Батько Меган Маркл, якого вона давно зреклась, може сісти до в'язниці через моторошну знахідку в його речах

Меган Маркл зреклася батька у 2018 році

За даними дрежел, дружина принца Гаррі зв'язалася із батьком лише після того, як йому провели екстрену операцію з ампутації кінцівки, але "крига" між ними так і не розтанула. Зрештою у 2025 році Томас Маркл вирішив остаточно віддалитися від доньки, переїхавши зі США до Південно-Східної Азії.

"Здебільшого я просто хочу спокою. У 80 років ніхто з нас не знає, скільки нам залишилося. Я хочу, щоб весь час, який мені залишився, був спокійним, без жахливої драми останніх років. Мені не подобаються деякі речі, які зробила моя дочка, але я завжди буду любити її. Мої двері завжди відкриті для неї. Я люблю її, і це ніколи не зміниться. Я люблю всіх своїх дітей", – говорив батько герцогині Сассекської.

Томас Маркл оселився на Філіппінах. Там він закрутив роман із молодшою на 35 років медсестрою Ріо Канедо, з якою познайомився у реабілітаційному центрі.

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