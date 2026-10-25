''Хочеться задивлятися і заслуховуватися'': CHEEV зачарував українців кліпом на пісню ''То не любов''

23 жовтня співак та автор пісень CHEEV презентує новий сингл "То не любов" – історію про кохання, яке виходить за межі звичних уявлень і змушує засумніватися навіть у власному розумінні почуттів.

Відео дня

У новій композиції артист розповідає про стан, коли закоханість настільки сильна, що звичайного слова "любов" здається недостатньо.

Одна з ідей треку в тому, що кохання теж є мистецтвом. У тексті CHEEV проводить паралелі між почуттями та різними мистецькими образами: закохані порівнюють себе з витвором, гідним Лувру, знаходять гармонію одне в одному та ніби живуть в епосі романтизму посеред сучасного декадансу.

Особливу роль у пісні відіграє гра з очікуваннями слухача. Протягом пісні співак наполегливо повторює "То не любов", однак у фіналі ця фраза змінюється на "То все любов", розкриваючи головну ідею релізу – іноді почуття здаються настільки масштабними, що їх важко назвати просто коханням, бо це щось глибше.

"То не любов" – не про відсутність кохання, а навпаки, про його надмірність і про момент, коли усвідомлюєш, що відчуваєш значно більше, ніж будь-коли раніше.

"Щоб зрозуміти сенс цієї пісні, потрібно дослухати її до кінця, адже "То не любов" це насправді навіть глибше, ніж любов", – розповідає CHEEV.

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Разом із піснею артист презентує кліп, який помітно відрізняється від його попередніх відеоробіт. Однією з головних несподіванок стає танець у виконанні самого CHEEV.

"Ця робота дійсно відрізняється від моїх попередніх кліпів, і так, я там вперше навіть танцюю", – ділиться артист.

А почути "То не любов" наживо можна вже під час осіннього туру артиста, який триває просто зараз.

Головні історії дня

Новий сингл CHEEV "То не любов" вже доступний на всіх музичних платформах, а кліп можна подивитися на YouTube.

Його вже переглянули понад 80 тисяч користувачів. Вони залишили захопливі відгки про пісю і про сам кліп.