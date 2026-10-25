''Хочеться задивлятися і заслуховуватися'': CHEEV зачарував українців кліпом на пісню ''То не любов''

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнами"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнамиВтрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували ще 1850 окупантів і спалили майже пів сотні артсистем армії РФ: дані ГенштабуВідбиття повітряної атаки РФОкупанти вдарили по Україні понад 150 дронами, сили ППО збили більшість із них: наслідки атаки в областяхХто та коли їздить за кордонЇздять на навчання до Італії та місяцями перебувають за кордоном: які відрядження оформлюють українські чиновникиІлон Маск в Білому доміСоюзники України після вибриків Маска зі Starlink шукають супутникову альтернативу – WSJ1000 кілометрів впевненості: як підготувати автомобіль до далекої дороги та уникнути зайвих витрат1000 кілометрів впевненості: як підготувати автомобіль до далекої дороги та уникнути зайвих витратРосія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежаРосія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежаВідомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. ВідеоВідомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. ВідеоІлюстрація - зарплатиЗарплати цих фахівців сягають 66 тис. грн: кого найактивніше шукають роботодавці в УкраїніРосійський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відеоРосійський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відео

"Хочеться задивлятися і заслуховуватися": CHEEV зачарував українців кліпом на пісню "То не любов"

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
1,1 т.
"Хочеться задивлятися і заслуховуватися": CHEEV зачарував українців кліпом на пісню "То не любов"
CHEEV презентував нову пісню про почуття, сильніші за кохання

23 жовтня співак та автор пісень CHEEV презентує новий сингл "То не любов" – історію про кохання, яке виходить за межі звичних уявлень і змушує засумніватися навіть у власному розумінні почуттів.

У новій композиції артист розповідає про стан, коли закоханість настільки сильна, що звичайного слова "любов" здається недостатньо.

Одна з ідей треку в тому, що кохання теж є мистецтвом. У тексті CHEEV проводить паралелі між почуттями та різними мистецькими образами: закохані порівнюють себе з витвором, гідним Лувру, знаходять гармонію одне в одному та ніби живуть в епосі романтизму посеред сучасного декадансу.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
7,3 т.
Про що пісня переможниці Дитячого Євробачення 2026 Наре: переклад і відео виступу
7,3 т.
Про що пісня переможниці Дитячого Євробачення 2026 Наре: переклад і відео виступу
Оксана ГейдорОксана Гейдор
6,5 т.
"Сталося багато поганого, як у жахливому серіалі". Поліна Василина – про пограбування й переслідування, любовний трикутник та своє справжнє ім’я
6,5 т.
"Сталося багато поганого, як у жахливому серіалі". Поліна Василина – про пограбування й переслідування, любовний трикутник та своє справжнє ім’я
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,3 т.
Як змінився Стас Шурінс після раптового зникнення та хвилі чуток про проблеми в житті. Свіже відео
2,3 т.
Як змінився Стас Шурінс після раптового зникнення та хвилі чуток про проблеми в житті. Свіже відео

Особливу роль у пісні відіграє гра з очікуваннями слухача. Протягом пісні співак наполегливо повторює "То не любов", однак у фіналі ця фраза змінюється на "То все любов", розкриваючи головну ідею релізу – іноді почуття здаються настільки масштабними, що їх важко назвати просто коханням, бо це щось глибше.

"То не любов" – не про відсутність кохання, а навпаки, про його надмірність і про момент, коли усвідомлюєш, що відчуваєш значно більше, ніж будь-коли раніше.

"Щоб зрозуміти сенс цієї пісні, потрібно дослухати її до кінця, адже "То не любов" це насправді навіть глибше, ніж любов", – розповідає CHEEV.

''Хочеться задивлятися і заслуховуватися'': CHEEV зачарував українців кліпом на пісню ''То не любов''

CHEEV

Разом із піснею артист презентує кліп, який помітно відрізняється від його попередніх відеоробіт. Однією з головних несподіванок стає танець у виконанні самого CHEEV.

"Ця робота дійсно відрізняється від моїх попередніх кліпів, і так, я там вперше навіть танцюю", – ділиться артист.

А почути "То не любов" наживо можна вже під час осіннього туру артиста, який триває просто зараз.

Новий сингл CHEEV "То не любов" вже доступний на всіх музичних платформах, а кліп можна подивитися на YouTube.

Його вже переглянули понад 80 тисяч користувачів. Вони залишили захопливі відгки про пісю і про сам кліп.

''Хочеться задивлятися і заслуховуватися'': CHEEV зачарував українців кліпом на пісню ''То не любов''

Скриншот

''Хочеться задивлятися і заслуховуватися'': CHEEV зачарував українців кліпом на пісню ''То не любов''

Скриншот

facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!