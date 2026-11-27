Громадянин Росії Жерар Депардьє знову постане перед судом: у чому звинувачують актора та скільки років ув'язнення йому загрожує
Близько півтора роки тому французького актора Жерара Депардьє, який отримав російський паспорт, визнали винним у сексуальному насильстві, а тепер він зобов'язаний знову відповідати перед законом. Артист постане перед кримінальним судом за звинуваченням у зґвалтуванні своєї колеги по цеху Шарлотти Арну.
Про це повідомляє The Guardian. Зазначається, що скандальний актор намагався уникнути розгляду справи, однак апеляційний суд відхилив відповідну скаргу.
Шарлотта Арну стверджує, що у серпні 2018 року Жерар Депардьє двічі зґвалтував її у своєму будинку в Парижі (Франціїя). Тоді акторка прийшла до особняка громадянина РФ, аби в неформальній обстановці порепетирувати театральну виставу, однак він нібито вчинив проти неї протиправні дії.
Депардьє судитимуть через ймовірне зґвалтування Арну 7 серпня 2018 року, тоді як аналогічне звинувачення, що стосувалося другого випадку 13 серпня, було відхилене. Він заперечує свою причетність до скоєння злочинів. Однак, якщо актора все ж визнають винним, йому загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.
Зауважимо, що ця новина з'явилася трохи більше ніж за тиждень після того, як Жерар Депардьє відкликав апеляцію на вирок у справі про сексуальне насильство. У травні 2025 року його визнали винним у домаганнях до двох жінок: дизайнерки декорацій Амелі та асистентки режисера фільму, яка вирішила не розкривати своє ім'я. Актора засудили до 18 місяців позбавлення волі умовно і він офіційно на це погодився.
"Суд виніс рішення. Мене визнали винним. Я це чую і приймаю цей вирок", – сказав артист.
Раніше OBOZ.UA розповів, що ексчоловіка-актора Кеті Перрі засудили до понад 10 років увʼязнення після того, як визнали винним у справі про зґвалтування та сексуальне насильство.