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"Фіолет" зняли кліп на пісню "Жінка" з "Холостячкою" Антоніною Хижняк. Відео

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
741
"Фіолет" зняли кліп на пісню "Жінка" з "Холостячкою" Антоніною Хижняк. Відео
Кліп присвячено українським жінкам

Гурт Фіолет представив кліп на нову пісню "Жінка" – історію про силу українських жінок, зв’язок із рідним містом і повернення додому. Головну роль у відео виконала відома акторка та головна героїня нового сезону популярного телевізійного проєкту "Холостячка" Антоніна Хижняк.

''Фіолет'' зняли кліп на пісню ''Жінка'' з ''Холостячкою'' Антоніною Хижняк. Відео

Антоніна Хижняк

"Пісня "Жінка" була написана як присвята моїй дружині, яка за сумісництвом директор нашого гурту. У ній, десь в рядках, а в більшості поміж ними, багато мого захоплення витривалістю і натхненністю Каті, досвідами її материнства, відданістю нашій спільній справі… Щось, про що не завжди говоритимеш на загал. Кліп ми з командою вирішили присвятити українським жінкам. Тим, що воюють і тим, що чекають з дітьми чоловіків з війни, тягнучи на собі побут. Тим, що волонтерять, тим, що вчать і лікують", – розповів про реліз Колос.

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У центрі сюжету кліпу – українська військова, яка приїжджає до Харкова, щоб провести особливий для неї день разом із рідним містом. Це історія про жінку, яка попри війну, випробування та відстань зберігає зв’язок із місцем, де її коріння, спогади та відчуття дому.

Образ головної героїні втілила Антоніна Хижняк, одна з найвідоміших українських акторок і та, за чиє серце боротимуться чоловіки на останньому сезоні телешоу "Холостячка". Попри щільний робочий графік, вона погодилася долучитися до проєкту.

"Сергій скинув пісню і запропонував головну роль у кліпі. Попри шалену зайнятість, я погодилася. І десь між змінами ми викроїли день і гайнули в Харків. З нічними евакуаціями з потяга, відсутністю GPS-навігації в Харкові та постійними тривогами. Це виявилася дуже цікава й весела пригода, яка познайомила мене з чудовими людьми", – ділиться Антоніна Хижняк.

Режисеркою кліпу стала Христина Браславська, яка вже не вперше співпрацює з гуртом Фіолет. Їхньою попередньою спільною роботою став кліп "Пітарди". "Жінка" продовжує творчу співпрацю команди.

''Фіолет'' зняли кліп на пісню ''Жінка'' з ''Холостячкою'' Антоніною Хижняк. Відео

Режисеркою кліпу стала Христина Браславська

Для Антоніни Хижняк це вже третя участь у відеороботах гурту Фіолет. Окрім творчої співпраці, акторка долучається й до підтримки українських військових: вона відкрила збір на підтримку 46-ї окремої аеромобільної бригади, де проходить службу фронтмен гурту Сергій Мартинюк.

''Фіолет'' зняли кліп на пісню ''Жінка'' з ''Холостячкою'' Антоніною Хижняк. Відео

Для Антоніни Хижняк це вже третя участь у відеороботах гурту Фіолет.

Дивіться кліп "Жінка" на офіційному YouTube-каналі гурту Фіолет.

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