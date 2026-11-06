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Було чотири випадки: британського коміка визнали винним у зґвалтуванні і сексуальному насильстві

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read3 хв
1,1 т.
Було чотири випадки: британського коміка визнали винним у зґвалтуванні і сексуальному насильстві
Расселу Бренду загрожує тривалий термін за ґратами. Джерело: GettyImages

Британського коміка й телеведучого Рассела Бренда визнали винним у зґвалтуванні та трьох епізодах сексуального насильства. Вердикт оголосили в Королівському суді Саутворка в Лондоні. Йдеться про злочини, які, за версією обвинувачення, сталися протягом десяти років – із 1999-го.

Про це повідомляє Daily Express. Загалом 51-річному Бренду інкримінували сім злочинів щодо шести жінок. За чотирма пунктами обвинувачення присяжні визнали його винним, за трьома іншими – виправдали.

Один із підтверджених епізодів стосується зґвалтування молодої шанувальниці, з якою комік познайомився після свого виступу в Hammersmith Apollo у 2009 році.

Три інші обвинувальні вердикти стосувалися сексуального насильства. Зокрема, йдеться про епізоди з працівницею MTV у барі лондонського району Сохо у 2004 році, співробітницею Capital Radio, з якою Бренд зустрівся в коридорі у 2005-му, та працівницею Channel 4, яку він примусово масажував у 2009 році.

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За трьома іншими пунктами обвинувачення коміка виправдали. Присяжні не визнали його винним у зґвалтуванні працівниці MTV з використанням орального сексу, спробі затягнути іншу співробітницю телеканалу до туалету з наміром вчинити щодо неї непристойне насильство у 2001 році, а також зґвалтуванні жінки, з якою він познайомився на кабаре-шоу під час конференції Лейбористської партії в Борнмуті у 1999 році.

Після оголошення вердикту суддя Беннатан наголосив, що Бренду загрожує тривалий термін ув'язнення. Коміка взяли під варту, а слухання щодо призначення покарання має відбутися в понеділок.

"Вас визнали винним у низці правопорушень, зокрема у зґвалтуванні. Наслідком цього неминуче стане значний термін ув'язнення. Тому наразі я вважаю, що маю взяти вас під варту", – заявив суддя.

Було чотири випадки: британського коміка визнали винним у зґвалтуванні і сексуальному насильстві

Рассел Бренд із дружиною Лорою прибуває до суду в Лондоні, 4 листопада 2026 року. Джерело: REUTERS/Toby Shepheard

Що заявили сторони обвинувачення та захисту

Під час заключної промови адвокат Бренда Ієн Вінтер звернув увагу на те, що жінки, які висунули проти його підзахисного обвинувачення, нібито не намагалися чинити опір. За його словами, жодна з них не опиралася, не кричала й навіть не намагалася залишити місце події.

Прокурорка Ріель Кармі-Джонс, зі свого боку, заявила, що Бренд мав "нестримне й ненаситне" прагнення до сексуальних контактів, а жінки були для нього лише засобом досягнення мети. Вона назвала його безжальним, розважливим і маніпулятивним та наголосила, що сторона обвинувачення вважає коміка сексуальним хижаком.

На початку судового процесу Бренд заявляв журналістам, що хвилюється, але сподівається: розгляд справи приведе до позитивного результату для всіх причетних.

Під час судового розгляду дружина коміка Лора Галлачер підтримувала його та дала свідчення на захист. Вона охарактеризувала Бренда як "чудового чоловіка" й "уважного батька" їхніх трьох дітей.

"Він турботливий і добрий, а наш шлюб ґрунтується на чесності та відвертості", заявила вона.

Галлачер також запевнила присяжних, що чоловік завжди поважав її особисті межі, а інтимні стосунки між ними відбувалися лише в комфортному для неї темпі.

Незадовго до оголошення вердикту Бренд, стоячи біля дверей місця для підсудного, звернувся до дружини зі словами: "Лоро, я тебе кохаю". Після оголошення рішення вона поспішно залишила залу суду.

Хто такий Рассел Бренд

Рассел Бренд став відомим завдяки виступам як стендап-комік на британському MTV. Згодом він вів програму Celebrity Big Brother's Big Mouth на Channel 4, а також мав власні радіошоу на BBC.

Пізніше Бренд розпочав кар'єру в кіно та знявся в низці голлівудських комедій, зокрема "Забуваючи Сару Маршалл" (Forgetting Sarah Marshall) і "Зоряний ескорт" (Get Him to the Greek). Також він озвучував персонажів анімаційної франшизи "Нікчемний я".

У 2008 році комік опинився в центрі гучного скандалу через своє радіошоу на BBC Radio 2. Разом із шоуменом Джонатаном Россом він залишив непристойні голосові повідомлення на автовідповідачі актора Ендрю Сакса. Це викликало обурення слухачів, численні скарги до медіарегулятора Ofcom і критику з боку тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна. Унаслідок скандалу Бренд залишив роботу на радіо.

У 2023 році Бренд знову опинився в центрі уваги через спільне розслідування The Sunday Times і документальний проєкт Dispatches телеканалу Channel 4. У ньому п'ять жінок висунули проти коміка звинувачення в насильстві та домаганнях.

Згодом Бренд зосередився на подкастах і власних відеоблогах на YouTube, де почав приділяти значну увагу темам духовності та психології.

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