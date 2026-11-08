Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Відмовився від прогулянки Києвом та хотів знайти дружину-українку: яким був одноденний візит легендарного Алена Делона в Україну. ВідеоВідмовився від прогулянки Києвом та хотів знайти дружину-українку: яким був одноденний візит легендарного Алена Делона в Україну. ВідеоВорог не припиняє мобілізації. Ми втримаємось, якщо змінимося: інтерв’ю з СиморозомВорог не припиняє мобілізації. Ми втримаємось, якщо змінимося: інтерв’ю з СиморозомВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну трьома ракетами і 164 дронами: у Повітряних силах розповіли, скільки цілей вдалося збитиНацбанк виводить з обігу гривніНБУ вилучає з обігу гривні: які купюри підлягають вилученню та скасуваннюСили оборони відмінусували 2 290 окупантів і спалили 14 ворожих бронемшин: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 2 290 окупантів і спалили 14 ворожих бронемшин: дані ГенштабуУ Ростовській області РФ після атаки дронів пошкоджено міст, який тримає логістику війниУ Ростовській області РФ після атаки дронів пошкоджено міст, який тримає логістику війниПережив влучання "Шахеда" в будинок, розвозив по Києву торти і вдруге розлучився з дружиною. Відверте інтерв’ю з Костянтином ОктябрськимПережив влучання "Шахеда" в будинок, розвозив по Києву торти і вдруге розлучився з дружиною. Відверте інтерв’ю з Костянтином ОктябрськимУ центрі Кракова озброєний терорист застрелив шістьох перехожих, у нього вдома знайшли ще три трупи: усі подробиціУ центрі Кракова озброєний терорист застрелив шістьох перехожих, у нього вдома знайшли ще три трупи: усі подробиціУкраїнці масово купують дорогі нові автоУкраїнці масово купують дорогі нові авто: скільки коштує найпопулярніша модельБудинки українців збираються зноситиБудинки українців збираються зносити: "слуга народу" розповіла, до чого готуються у владі
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read3 хв
1,8 т.
Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото
Будинок для літніх людей, де мешкає Маркл-старший / Маркл з доглядальницею

Батька  герцогині Сассекської Меган Маркл звільнили під заставу після арешту за зберігання порнографічних матеріалів з неповнолітніми. Біля будинку для літніх людей у Флориді, де живе Томас Маркл, чергують охоронці. 

Подробиці повідомляє  Page Six. За даними видання, на те, яким зрештою буде покарання для Томаса Маркла, вплине стан його здоров'я, зокрема діагностована у чоловіка деменція.

Батька Меган Маркл звільнили під заставу

Page Six пише, що біля будинку для літніх людей Maravida у Лейкленді (штат Флорида) постійно чергують і патрулюють територію охоронці – відтоді, як Томаса Маркла  звільнили під заставу після арешту за дитячу порнографію.

"На фотографіях, отриманих виданням Page Six, приватний охоронець у чорній сорочці та чорній кепці стояв на варті на добре освітленому ганку установи у п'ятницю ввечері. На іншому знімку видно охоронця, який ходить по периметру будівлі у повністю чорному одязі, зокрема у футболці з написом "Охорона" на спині. На іншому зображенні охоронець стоїть біля входу та оглядає територію", – зазначено у матеріалі.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
69,6 т.
Українка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото
69,6 т.
Українка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото
Анастасія КакунАнастасія Какун
48,2 т.
Зірці "МастерШеф", яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувала
48,2 т.
Зірці "МастерШеф", яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувала
Анастасія КакунАнастасія Какун
41,3 т.
Анна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від "Слуги народу", назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторки
41,3 т.
Анна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від "Слуги народу", назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторки
Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Охоронці біля будинку Маркла

Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Охоронці біля будинку Маркла

Видання додає, що Томаса-старшого ніхто не бачив відтоді, як його повернули до закладу догляду за хворими на деменцію, де він зараз проживає.

У п'ятницю ФБР заарештувало Маркла за зберігання дитячої порнографії.

Після його появи в суді, біля будівлі суду  помітили великі білі фургони правоохоронців. Поїхали вони після висування Марклу звинувачення та звільнення його під заставу. Як припускає Page Six, саме в одному з цих фургонів підозрюваного привезли до суду, а потім вивезли з нього. 

Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Фургон правоохоронців біля будівлі суду. Джерело: Алекс Діас/NY Post

Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Фургон правоохоронців біля будівлі суду. Джерело: Алекс Діас/NY Post

Оголошуючи рішення щодо звільнення підозрювного під заставу, федеральна суддя-магістрат Ліндсі Гріффін заявила, що Марклу доведеться пройти експертизу, яка визначить, чи повністю він розуміє висунуті проти нього звинувачення – зважаючи на діагностовану у нього деменцію.

Поки ж підозрюваний повертається до закладу догляду. Йому заборонено контактувати з неповнолітніми. Маркл також  перебуватиме під електронним моніторингом.

"Арешт Маркла відбувся після того, як агенти ФБР обшукали два орендовані ним складські приміщення в районі Лос-Анджелеса. У приміщеннях вони виявили матеріали, які, підозрюються, містять зображення сексуального насильства над дітьми", – зазначає видання.

Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Сховище в Лос-Анджелесі, яке, як стверджується, використовував Томас Маркл для зберігання незаконних матеріалів. Джерело: CA Post

Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Після звільнення під заставу Маркл повернувся до будинку для людей похилого віку Maravida у Лейкленді, де його й було заарештовано 6 листопада. Джерело: LB/GDoggy / BACKGRID

"У скарзі, отриманій виданням Page Six, стверджується, що Маркл з'являється на двох зображеннях разом із неповнолітньою дівчинкою. Слідчі провели обшуки у складських приміщеннях 30 жовтня та 4 листопада", – зазначено у публікації.

До початку 2026 року батько Меган Маркл жив на Філіпінах. Коли ж у нього стався інсульт, що призвів до утворення тромбу і подальшої ампутації лівої ноги нижче  коліна, чоловік повернувся до США.

Нещодавно ж,  за даними видання Sun, Маркла-старшого перевели до "будинку для пацієнтів з деменцією" після того, як у нього діагностували деменцію.

Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Томас Маркл-старший з доглядальницею. Джерело: LB/GDoggy / BACKGRID

Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Томас Маркл-старший на інвалідному візку. Джерело: LB/GDoggy / BACKGRID

Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Томас Маркл-старший на інвалідному візку. Джерело: LB/GDoggy / BACKGRID

На батька Меган Маркл заявив її брат

Син Томаса Маркла-старшого, Томас Маркл-молодший, звинуватив свого батька у зберіганні матеріалів із сексуальним насильством над дітьми (CSAM) та звернувся із заявою до правоохоронних органів, ФБР та поліції. Він виявив серед речей батька докази, слайди та кінонегативи з підозрілими матеріалами за участю неповнолітніх.

"Я шокований, мені боляче, і я дуже засмучений тим, що мій син висуває проти мене ці звинувачення", – сказав Томас-старший газеті Daily Mail. "Я ніколи не зміг би зробити те, в чому мене звинувачують. Це найгірше, в чому мене можуть звинуватити... Це маячня. Це просто купа брехні. Це огидно. Я не маю уявлення, чому Том намагається знищити мене цією брехнею", – цитує видання коментар Маркла-старшого.

Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Томас Маркл-старший у 2018 році. Джерело: LB/GDoggy / BACKGRID

Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію і приставили охорону. Фото

Томас Маркл-старший. Джерело: LB/GDoggy / BACKGRID

Сама ж герцогиня Сасекська у коментарі  для Page Six  назвала звинувачення "тривожними".

"Сподіваюся, тепер можна зрозуміти, що, незважаючи на перекручування інформації в деяких ЗМІ протягом багатьох років, будь-яке дистанціювання від мого батька та мій вибір не дозволяти йому контактувати з нашими дітьми були з однієї причини: щоб захистити їх", – сказала вона.

Представник герцогині та її чоловіка, принца Гаррі, повідомив у п'ятницю виданню Page Six, що пара "не коментує" арешт Томаса-старшого ФБР.

Як розповідав OBOZ.UA 6 листопада, у США затримали 82-річного Томаса Маркла – батька герцогині Сассекської Меган Маркл. Йому висунули обвинувачення за одним пунктом – зберігання матеріалів сексуального насильства над дітьми. За версією слідства, такі матеріали, зокрема фотографії, на яких він нібито зображений із неповнолітніми дівчатами, зберігалися у двох орендованих ним складських приміщеннях у Каліфорнії.

Про це повідомило Міністерство юстиції США. За даними відомства, агенти Федерального бюро розслідувань вилучили близько 78 предметів, серед яких фотоплівки, слайди та книги; у разі визнання вини Марклу загрожує до 20 років ув’язнення.

Схожі теми
СШАПорнографіярозтління дітейМеган МарклМеган Маркл
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!