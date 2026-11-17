В Росії розбився черговий військовий літак, екіпаж не вижив: усі подробиці

У Кемеровській області Росії розбився військово-транспортний літак Ан-12. Авіатроща сталась поблизу села Ягуново, за попередніми даними, весь екіпаж загинув.

Про авіаційну подію повідомили російські ЗМІ. Губернатор Кемеровської області підтвердив факт авіакатастрофи.

Де розбився літак

Авіакатастрофа сталася в районі села Ягуново Кемеровської області. За словами очевидця, літак спалахнув у повітрі, після чого різко пішов униз і вибухнув під час зіткнення із землею.

В мережі також оприлюднили відео з місця подій. На кадрах зафіксовано спалах у небі, який стрімко падає на землю.

Про авіатрощу повідомив, зокрема, Z-блогер Fighterbomber, який пише про військову авіацію РФ.

Скриншот

Падіння повітряного судна підтвердив губернатор регіону Ілля Середюк.

Скриншот

На місці падіння працюють пожежники, поліція та інші оперативні служби. Обставини катастрофи встановлюють.

Що відомо про екіпаж

За інформацією деяких російських каналів, попередньо, екіпаж Ан-12 загинув. Водночас інші інформують, що на борту могли перебувати 13 людей.

Тим часом російські "воєнкори" стверджують, що на борту літака, що впав під Кемерово, перебували 18 людей – шість членів екіпажу та 12 пасажирів. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

За інформацією Telegram-каналу Exilenova+, в результаті падіння російського військово-транспортного літака загинули 17 людей.

Скриншот

Ймовірна причина катастрофи

За попередніми даними російських медіа, причиною авіакатастрофи могло стати займання одного з двигунів літака. Стверджується, що мотор загорівся ще в повітрі, після чого Ан-12 почав різко пікірувати носом донизу.

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно в Амурській області Росії під час виконання навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Ту-95МС, який належав авіагрупі "Українка". Восьмеро членів екіпажу загинули, ще одного з пораненнями госпіталізували. Серед загиблих – двоє підполковників та двоє майорів.