В Росії раптово помер генерал-полковник, причетний до воєнних злочинів окупантів в Україні

У Росії стало відомо про раптову смерть 66-річного генерал-полковника Росгвардії Олександра Порядина. У 2016–2023 роках він командував Приволзьким округом відомства, якому підпорядковувалися підрозділи, причетні до каральних операцій проти мирного населення на окупованих територіях України.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm в офіційному Telegram-каналі. За її даними, про смерть генерала оголосила сама Росгвардія, проте причину смерті не уточнила.

Порядин був безпосередньо пов'язаний із російською агресією проти України. У квітні 2022 року він особисто нагороджував у військовому госпіталі в Кірові росгвардійців, які дістали поранення під час вторгнення. Під час тієї зустрічі генерал висловив задоволення тим, що після лікування вони готові повертатися до своїх підрозділів і продовжувати виконувати бойові завдання.

Серед підрозділів Приволзького округу був 26-й загін спеціального призначення "Барс" (військова частина 5598, Казань). 9 березня 2022 року Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило поіменний список його військовослужбовців, причетних до каральних операцій проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України.

Генерал-полковник Росгвардії... Джерело: РосЗМІ Розгорнути

Після завершення служби в Росгвардії Порядин продовжив діяльність, пов'язану з війною проти України. У березні 2024 року він обійняв посаду першого заступника отамана Оренбурзького козачого війська. Серед його обов'язків були, зокрема, підготовка та рекрутинг найманців.

Російські ресурси також писали, що Порядин особисто перевіряв організацію бойової підготовки чергової групи, яку мали відправити до добровольчого загону БАРС-15 "Єрмак".

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