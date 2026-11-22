В Краснодарі під удар дронів потрапило управління Росгвардії: здійнялася пожежа. Фото та відео

У Краснодарі під удар дронів...

У ніч на 22 листопада російський Краснодар зазнав атаки безпілотників. Ймовірною ціллю удару стала будівля Головного управління Росгвардії по Краснодарському краю.

На місці влучання зафіксовано сильне задимлення. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Подробиці удару

Місцеві жителі почали масово публікувати в мережі фото та відео, на яких видно задимлення в межах міста, а також скаржитися на сильний запах гару.

OSINT-аналітики провели геолокацію знімків і відеозаписів та встановили точну адресу ймовірного займання – вул. Черкаська, 70. Наразі за цією адресою розташоване Головне управління Росгвардії по Краснодарському краю. Раніше на цій території розташовувалася військова частина 3702 (47-ма окрема бригада оперативного призначення).

Реакція влади та робота аеропорту

Під час нічної атаки в місті спрацювали сирени повітряної тривоги. Крім того, в аеропорту Краснодара запроваджували тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден.

У місцевій мерії офіційно відзвітували про "відбиття атаки БпЛА". Водночас інформацію про пошкодження на землі та пожежу на об’єкті Росгвардії російська влада традиційно не коментує.

Краснодар атакували БпЛА. Джерело: ASTRA

Задимлення в Краснодарі. Джерело: ASTRA

Краснодар атакували БПЛА. Джерело: ASTRA

Нагадаємо, у Калінінградській області Росії ввечері 21 листопада пролунали сирени та вибухи. Жителі портового міста Балтійськ, де розташована база Балтійського флоту держави-агресора, бачили роботу протиповітряної оборони та чули гучні звуки.

Як писав OBOZ.UA, у Смоленській області Росії вночі 20 листопада українські ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Дорогобуж". Воно виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру. Продукція заводу використовується, зокрема, для виготовлення вибухових речовин.