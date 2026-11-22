Українські дрони атакують Краснодарський край: зафіксовано вибухи й дим біля Афіпського НПЗ

У ніч із 21 на 22 листопада Краснодарський край РФ знову опинився під атакою українських дронів. Пролунала серія вибухів, є попередня інформація про кілька влучань, зокрема, біля Афіпського НПЗ.

Також відомо про задимлення в районі військового містечка в/ч 3702 Росгвардії у Краснодарі. Про це інформують моніторингові канали.

ЗСУ атакували військову базу... Джерело: Exilenova+ Розгорнути

Здійнявся дим. Джерело: Exilenova+

Дрони атакували Краснодар. Джерело: Exilenova+

Афіпський нафтопереробний завод – це велике нафтопереробне підприємство на півдні Росії, розташоване поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї (приблизно за 20 км на південний захід від Краснодара). НПЗ неодноразово ставав ціллю Сил оборони України.

База Росгвардії у Краснодарі. Джерело: Скриншот Google Maps

Афіпський НПЗ. Джерело: Скриншот Google Maps

Як повідомляв OBOZ.UA, днями у Краснодарському краї РФ теж скаржилися на українську атаку. Вибухи в регіоні лунали усю ніч поспіль, спалахнули пожежі. Під ударом опинилися одразу два нафтопереробні заводи на Кубані – Ільський та Афіпський.

У Генеральному штабі підтвердили атаку на два НПЗ, які є ключовими постачальниками пального на півдні Росії, та розповіли про пошкодження.