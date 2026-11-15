У російському Таганрозі дрони пошкодили залізничну підстанцію і міст

У ніч на 15 листопада російський Таганрог опинився під атакою безпілотників, у місті лунали вибухи. Внаслідок інциденту пошкоджено залізничну електропідстанцію та ще один енергооб’єкт.

Також зазнав пошкоджень міст через залізничні колії, рух транспорту ним перекрили. Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Наслідки нічної "движухи" у Таганрозі

За словами посадовця, внаслідок атаки безпілотників пошкоджено міст через залізничні колії на 64-му кілометрі траси Р-280 у Неклинівському районі. Проїзд цією ділянкою перекрито, а для водіїв організували об’їзд через Таганрог і село Покровське.

У самому місті зазнала пошкоджень електропідстанція, яка забезпечує роботу залізниці.

"Знеструмлено лінії електропередачі від станції Таганрог-Пасажирський до станції Михайлівка. Рух залізничного транспорту припинено", – написав губернатор.

Також пошкоджена електропідстанція у кварталі Шубін. На місці виникло займання.

Як поінформував Слюсар, загалом протягом минулої ночі російська ППО нібито знищила близько 50 безпілотників над Таганрогом, Ростовом-на-Дону та сімома районами Ростовської області.

За даними місцевої влади, загроза атак БПЛА в регіоні досі зберігається.

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Нагадаємо, цієї ночі у російському Татарстані, у місті Нижньокамськ було атаковано найбільший у Росії нафтохімічний завод – "Нижнекамскнефтехим", що належить корпорації "Сібур". На території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 13 листопада українські ударні безпілотники навідались до російського міста Волгоград. Під атакою опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Там виникла пожежа.