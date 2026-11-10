Блог | Росію знову накрив дефіцит бензину та дизелю

Пожежі на НПЗ у Новокуйбишев...

Як повідомляє Reuters, у російських регіонах знову почалися перебої з пальним після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

За останні два тижні Україна атакувала щонайменше вісім великих російських НПЗ, унаслідок чого принаймні в шести регіонах Росії знову фіксують дефіцит бензину й дизельного пального.

У Карелії на АЗС "Роснефти" вздовж автошляхів уже запроваджено обмеження на продаж пального: не більше 30 літрів бензину й 50 літрів дизельного пального за одну покупку.

Продаж пального в каністрах повністю призупинено.

Аналогічні обмеження зафіксовано в Бурятії та Забайкальському краї.

Про перебої з пальним також повідомляють із Нижньогородської, Архангельської, Пензенської областей і Красноярського краю.

Останнім великим об’єктом, який зазнав українського удару, став нафтопереробний завод у Кіришах Ленінградської області – другий за величиною НПЗ Росії.