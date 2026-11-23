У Росії після вибухів розгорілася пожежа на Новошахтинському НПЗ. Фото й відео

У Ростовській області Росії вночі 23 листопада БпЛА вкотре атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ "НЗНП"), розташований в однойменному місті. Місцеві мешканці чули вибухи, а пізніше в районі підприємства розгорілася сильна пожежа.

Добрі дрони долетіли до російського НПЗ близько 01:00 ночі. У місті Новошахтинськ небо осяяла заграва.

Telegram-канал Exilenova+ нагадав, що завод переробляє близько 7,5 млн тонн нафти на рік, виготовляючи дизельне, суднове та пічне пальне, мазут і бензинові фракції.

Наслідки роботи ударних безпілотників. Джерело: Telegram Exilenova+

Пожежа в районі нафтового пі... Джерело: Telegram Exilenova+ Розгорнути

На Ростовщині атаковано НПЗ. Джерело: Telegram Exilenova+

За даними Генерального штабу ЗС України, НПЗ у Новошахтинську безпосередньо залучений до забезпечення російського війська, зокрема постачає загарбгникам дизель та авіаційний гас. Підприємство є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на півдні Російської Федерації.

Новошахтинський завод нафтопродуктів не вперше познайомився з "далекобійними санкціями". Його атакували:

22 червня 2022 року;

4 травня 2023 року;

13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року;

21 серпня та 25 грудня 2025 року;

25 серпня, 25 вересня, а тепер і 23 листопада 2026 року.

Ціль ідентифіковано як АТ "НЗНП". Джерело: Telegram Exilenova+

Де розташований Новошахтинсь... Джерело: Скриншот Google Maps Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, у ніч із 21 на 22 листопада під обстрілом перебував Краснодарський край РФ. Там пролунала серія вибухів. Повідомлялося про "хлопки" біля Афіпського НПЗ, а також будівлі регіонального головного управління Росгвардії.