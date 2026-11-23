У Росії після вибухів розгорілася пожежа на Новошахтинському НПЗ. Фото й відео
Наслідки ударів по території Росії.
Джерело: скриншот відео Telegram-каналу DroneBomber
У Ростовській області Росії вночі 23 листопада БпЛА вкотре атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ "НЗНП"), розташований в однойменному місті. Місцеві мешканці чули вибухи, а пізніше в районі підприємства розгорілася сильна пожежа.
Добрі дрони долетіли до російського НПЗ близько 01:00 ночі. У місті Новошахтинськ небо осяяла заграва.
Telegram-канал Exilenova+ нагадав, що завод переробляє близько 7,5 млн тонн нафти на рік, виготовляючи дизельне, суднове та пічне пальне, мазут і бензинові фракції.
Наслідки роботи ударних безпілотників.
Джерело: Telegram Exilenova+
Пожежа в районі нафтового пі...
Джерело: Telegram Exilenova+
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На Ростовщині атаковано НПЗ.
Джерело: Telegram Exilenova+
За даними Генерального штабу ЗС України, НПЗ у Новошахтинську безпосередньо залучений до забезпечення російського війська, зокрема постачає загарбгникам дизель та авіаційний гас. Підприємство є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на півдні Російської Федерації.
Новошахтинський завод нафтопродуктів не вперше познайомився з "далекобійними санкціями". Його атакували:
- 22 червня 2022 року;
- 4 травня 2023 року;
- 13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року;
- 21 серпня та 25 грудня 2025 року;
- 25 серпня, 25 вересня, а тепер і 23 листопада 2026 року.
Ціль ідентифіковано як АТ "НЗНП".
Джерело: Telegram Exilenova+
Де розташований Новошахтинсь...
Джерело: Скриншот Google Maps
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Як писав OBOZ.UA, у ніч із 21 на 22 листопада під обстрілом перебував Краснодарський край РФ. Там пролунала серія вибухів. Повідомлялося про "хлопки" біля Афіпського НПЗ, а також будівлі регіонального головного управління Росгвардії.
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