У Росії на тлі атак дронів різко впав рейтинг Путіна: що показали опитування

Рівень довіри росіян до диктатора Володимира Путіна за тиждень помітно знизився. Падіння стало найбільшим із середини серпня та відбулося на тлі регулярних атак українських безпілотників по території Росії.

Про це свідчить опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ) за період із 2 до 8 листопада. За цей час показник довіри до глави Кремля знизився одразу на 2,4 відсоткового пункта порівняно з попереднім тижнем.

Як змінилися показники довіри до Путіна

Згідно з результатами опитування, рівень довіри до російського диктатора становив 75,1%. Тижнем раніше він сягав 77,5% і був найвищим із початку березня.

Водночас рівень схвалення діяльності Путіна на посаді президента знизився не так суттєво – на 0,2 відсоткового пункта, до 71,4%.

Знизилися й показники прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна. Рівень схвалення його роботи впав на 3,1 відсоткового пункта – до 43,1%, а довіра до нього скоротилася на 2,1 пункта, до 53,5%.

Попереднє подібне падіння довіри до Путіна ВЦИОМ зафіксував у середині серпня. Тоді показник знизився на 2,5 відсоткового пункта – до 70,8%.

Інфографіка. Джерело: Скриншот

Як атаки дронів впливають на настрої росіян

Зниження рейтингових показників відбувається на тлі почастішання атак українських безпілотників по російських регіонах. На обстріли російської території звернули увагу й учасники останнього опитування Фонду громадської думки (ФОМ).

Згідно з його результатами, 7% респондентів назвали обстріли російських територій серед подій, які найбільше запам'яталися їм протягом тижня. Опитані згадували атаки дронів на Санкт-Петербург і Омськ, які сталися за два тижні до цього, а також удари по Брянську, Калузі, Курській та Орловській областях

У середині серпня українські військові також активно атакували російські нафтопереробні заводи та склади маркетплейсів.

Нагадаємо, у вересні в Росії також зафіксували зниження рейтингових показників Володимира Путіна. Тоді рівень схвалення його діяльності на посаді президента за тиждень скоротився на 2,1 відсоткового пункта – до 68%.

Як писав OBOZ.UA, російський Z-пропагандист Юрій Євіч поскаржився, що через атаки українських безпілотників життя в Росії стає дедалі складнішим. Він порівняв нові реалії в країні-агресорці із ситуацією в окупованій Горлівці.