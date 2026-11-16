Три роки колонії за чотири коментарі про війну: в Росії кинули за грати інженера з Калуги

36-річного інженера з російської Калуги Михайла Балдіна засудили до трьох років колонії загального режиму за чотири коментарі в Telegram. Вирок ухвалив 2-й Західний окружний військовий суд у справі про виправдання тероризму в інтернеті.

Про обставини справи повідомила "Медиазона" та пресслужба 2-го Західного окружного військового суду. За версією обвинувачення, чоловік із вересня 2022-го до листопада 2023 року залишив у публічному Telegram-каналі чотири коментарі, які слідство розцінило як заклики до підпалів військкоматів та виправдання таких дій.

Що сказав обвинувачений

Під час судового розгляду Балдін повністю визнав провину. Він пояснив, що залишав коментарі, оскільки хотів висловити негативне ставлення до так званої спеціальної військової операції, а також побоювався, що війна безпосередньо торкнеться його.

За словами чоловіка, він розумів, що його дописи зможуть прочитати інші користувачі інтернету. Суд також зазначив, що зміст коментарів був пов'язаний із схваленням дій, про які йшлося в публікаціях, та спонукав інших людей до аналогічних дій.

Інженера з Калуги засудили д... Джерело: Пресслужба 2-го Західного окружного військового суду РФ Розгорнути

За що покарали

Слідство встановило, що чотири коментарі Балдіна містили ознаки публічних закликів до терористичної діяльності та виправдання тероризму.

Зокрема, йшлося про:

заклики до підпалів військкоматів;

виправдання підпалу військового комісаріату в Тарусі Калузької області;

виправдання підпалу військкомату в Обнінську Калузької області;

виправдання теракту на Кримському мосту через Керченську протоку.

Суд кваліфікував дії чоловіка за частиною 2 статті 205.2 Кримінального кодексу РФ, яка передбачає відповідальність за публічні заклики до здійснення терористичної діяльності та публічне виправдання тероризму.

Окрім трьох років позбавлення волі в колонії загального режиму, Балдіну заборонили протягом двох років займатися діяльністю, пов'язаною з адмініструванням сайтів і каналів у мережі інтернет.

Також суд постановив конфіскувати на користь держави 15 тисяч рублів.

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