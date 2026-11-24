Син Кадирова отримав громадянство Сербії на вигадане ім’я: спливли гучні подробиці

Син глави Чечні Рамзана Кадирова Алі отримав громадянство Сербії під ім’ям Алі Рамзанович Мусаєв. У документі зазначено, що хлопець народився 14 грудня 2006 року в чеченському селищі Центарой.

Тоді як дата й населений пункт співпадають з даними про сина Кадирова. Про це йдеться в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією (ФБК).

Згідно з документом, опублікованим в офіційному державному віснику Сербії, рішення про надання громадянства Алі Мусаєву уряд країни ухвалив 10 липня 2025 року. Його підписав прем’єр-міністр Джуро Мацут. На той момент хлопцеві було 18 років.

Сторінка «Офіційного вісника... Джерело: ФБК. Розгорнути

Ім’я Мусаєв було вигаданим і використовувалося як прикриття для закордонних поїздок сина чеченського лідера. За даними розслідувачів, під цим прізвищем Алі Кадиров здійснив понад 100 перельотів за кордон, переважно до Дубая.

Фрагмент рішення про громадя... Джерело: ФБК. Розгорнути

Таку саму схему, як стверджують автори розслідування, використовували й інші члени родини Кадирова. Зокрема, під прізвищем Мусаєв подорожували Адам і Ахмат Кадирови, а також дочка та дружина глави Чечні.

Фрагмент рішення уряду Сербі... Джерело: ФБК. Розгорнути

Окрему увагу ФБК звернув на приватний літак родини Кадирових Bombardier Global 6000 вартістю близько 2,5 млрд рублів.

Порівняння рішення про грома... Джерело: ФБК. Розгорнути

Дані реєстру бізнес-джетів L... Джерело: ФБК. Розгорнути

Тоді як серпня 2025 року він мав європейську реєстрацію, однак після перебування в Омані отримав російський бортовий номер. Літак використовували, зокрема, для перевезення членів родини до Дубая, на Мальдіви та в Анталью.

Таблиця перетинів кордону на... Джерело: ФБК. Розгорнути

У розслідуванні також ідеться про інших громадян Росії, які отримали сербські паспорти за процедурою особливих заслуг. Серед них автори називають родичів власника оборонних підприємств Миколи Колесова, депутата Держдуми та інших осіб, пов’язаних із російською владою і бізнесом.

Дані про перельоти за 2019-2... Джерело: ФБК. Розгорнути

ФБК заявив, що направив звернення до сербської влади з вимогою позбавити Алі Кадирова громадянства, а також поінформував про цю ситуацію представників Європейського Союзу. Причиною стало те, що сербський паспорт дає право на безвізові поїздки до країн Європи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що син глави Чечні Адам Кадиров уперше з'явився на публіці після повідомлень про те, що він потрапив у серйозну ДТП, у Грозному не вірять, що Рамзан Кадиров показав справжнього сина. Є думка, що на оприлюдненому відео очільник російської республіки показав двійника Адама.