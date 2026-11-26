Блог | Сталін, Солженіцин та імперська Росія: вакханалія сягнула піка

Сталіністська вакханалія в Росії сягнула піка. Апологетичний фільм Бортка про Сталіна став однією з головних тем російських ЗМІ. Увесь московський бомонд – зокрема люди, яких вважали лібералами, – ушанував своєю присутністю презентацію цього пропагандистського лайна.

Нам, дітям перебудови, важко зрозуміти, як міг відродитися тричі викритий і, здавалося б, повністю дискредитований культ Сталіна. Ми думали: ось надрукують у країні Солженіцина та інших антисталінських авторів – люди прозріють, і сталінізм помре. А він вижив і знову панує.

Як таке могло статися? Одна з причин у тому, що багато хто з тих, хто взяв на себе місію викриття Сталіна, не були справжніми антисталіністами, тобто ворогами авторитаризму, імперства, ксенофобії, великоросійського шовінізму часів розвиненого сталінізму. Передусім ідеться про Солженіцина.

У Войновича Сим Симич Карнавалов – попри все очевидне іронічне ставлення автора – протистоїть нео-КДБшному режиму. Роман закінчується тим, що Карнавалов (Солженіцин) повертається з еміграції на білому коні й остаточно ховає режим чекіста Букашева (передбачення Путіна). У реальності все було набагато гірше, ніж у памфлеті Войновича. Солженіцин, повернувшись, добре вписався в цю саму нео-КДБшну систему. Путіна він, фактично сходячи в могилу, благословив. Його вдова й зараз з'являється разом із Путіним на різних заходах, наприклад на відкритті пам'ятника князю Володимиру. Його син Степан Солженіцин якийсь час очолював Сибірську вугільну енергетичну компанію (СУЕК), створену на базі колишніх гулагівських шахт. Син найвідомішого "викривача Сталіна" разом із господарем компанії, олігархом Мельниченком, фактично мародерив, обкрадаючи закляклі трупи зеків радянської доби. При цьому від родини Солженіцина нічого не чути на захист нових російських політв'язнів, яких тепер набагато більше, ніж за Брежнєва. Головне для неї, очевидно, що комунізм не в пошані, держава міцна й авторитарна, а православ'я шанують. Усе за заповітами батька родини. Чому б на цьому режимі не підзаробити?

Солженіцин вселяв місту й світу, що СРСР – не нове втілення Російської імперії, а чуже російському народові явище, привнесене ззовні, із Заходу, – наслідок модерну, атеїзму та їхнього сина – комунізму. А матінка-Росія без комунізму стане такою ж прекрасною, як і за часів імперії Романових, до того, як її почала гризти революційна зараза. Якщо скасувати комуністичну ідеологію, але залишити авторитарну форму правління й замінити комунізм православ’ям, Росія знову повернеться до цього втраченого раю. Про це він прямо писав у знаменитому листі до вождів.

Путін, по суті, так і вчинив: комуністичну ідеологію скасували ще за Єльцина, а він поставив на її місце ультраконсервативну, клерикальну, квазіпатріотичну пропаганду – цілком у дусі Солженіцина. І виявилося, що вона багато в чому нагадує пізній сталінізм. Сталін і Солженіцин виявилися цілком сумісними в путінській Росії.

Комуністична ідеологія, всупереч Солженіцину, була лише оболонкою, що прикривала традиційний російський імперіалізм і самодержавство. Влада пострадянської Росії легко відмовилася від неї, зберігши і самодержавство, і імперіалізм. Путінізм, як і сталінізм, глибоко вкорінений в архаїчній, авторитарній, імперській російській традиції.

У його пантеоні знайшлося місце і Сталіну, і Солженіцину. Коли затяті сталіністи виступають проти Солженіцина, їх осмикують. Так, пам’ятник письменникові у Владивостоці не стали переносити з почесного місця на набережній. Імовірно, вдова поскаржилася Путіну – і рішення переграли.

Десталінізація Росії можлива лише разом із її деімперіалізацією. Поки зберігається монструозна, імперська, москвоцентрична російська держава, вона породжуватиме нові версії Івана Грозного, Сталіна, Путіна та інших самодержавних монстрів. Солженіцин страшенно боявся її краху, але він неминучий.