Блог | Шокуюче порівняння втрат, або Як російська армія перетворила війну на конвеєр смерті

СБС повідомляє, що за добу зареєстровано 301 підтверджений об’єктивним контролем "двохсотий". Серед поранених ще частина гарантовано не доживе до санітарного етапу – важкі поранення від прямого влучання дронів, турнікетний синдром, сепсис, тривала евакуація, помножена на неможливість застосування санавіації через БПЛА та реактивні літаки.

Однак, якщо оцінити масштаб:

Вся Британська імперія з авіаносцями, десантом, втратами кораблів і висадкою втратила за три місяці боїв за Фолкленди менше, ніж виходить за одну добу від FPV-дронів і скидів.

Уся міжнародна коаліція з 35 держав (включно зі США) за всю повномасштабну війну проти 600-тисячної армії Саддама Хусейна втратила рівно добову норму.

У найкривавіший період штурмів Фаллуджі та постійних підривів на фугасах уся американська армія в Іраку втрачала за рік стільки, скільки зараз втрачається за 2–3 дні.

Річна норма втрат усього об’єднаного угруповання військ РФ у Другій чеченській війні (з усіма танками, авіацією та килимовими бомбардуваннями) зараз вичерпується за ті самі 2–3 дні.

США втратили за 20 років в Афганістані близько 2 450 солдатів. Це приблизно 8 днів роботи армії РФ в Україні.

США у В’єтнамі втрачали близько 7 тисяч на рік, і це спричинило колосальний антивоєнний розкол у суспільстві: масові протести, марші на Пентагон, хіпі та спалювання повісток – Мохаммед Алі волів позбутися титулу й сісти до в’язниці, аби тільки не їхати в цю м’ясорубку.

У росіян ця жахлива, конвеєрна бійня спричинила засудження роману Глуховського, створення списків заборонених книг і щасливого Рулона Обоєва, який веде вдову в шубі на голе тіло до пивниці. Загадкова російська душа™ у всій красі.