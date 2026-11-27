Розробки зайшли в "глухий кут": що відомо про російський танк "Об'єкт 195". Фото

У соціальних мережах оприлюднили фотографію одного з двох дослідних зразків російського танка Т-95, також відомого як "Об'єкт 195". Розробка цієї бойової машини зайшла в "глухий кут", унаслідок чого міністерство оборони РФ у 2010 році вирішило припинити роботи над проєктом.

Про це пише Defence Express. Напрацювання, отримані під час створення Т-95, згодом використали для розробки російського танка Т-14 "Армата", який вважається спрощеним варіантом свого попередника.

Що відомо про російський танк "Об'єкт 195"

Розробка Т-95 розпочалася ще у 1990 році, нею займалося Уральське конструкторське бюро транспортного машинобудування. Головними конструктивними особливостями бойової машини були безекіпажна башта зі 152-мм гладкоствольною гарматою 2А83 та розміщення екіпажу в ізольованому відсіку.

Основну гармату передбачалося оснастити автоматом заряджання. Допоміжним озброєнням танка мала стати 30-мм автоматична гармата, призначена для ураження різних типів цілей.

Російський танк Т-95 або "Об'єкт 195". Джерело: РосЗМІ

Характерною особливістю Т-95 стали значні розміри башти, що пояснювалося габаритами електронного обладнання, необхідного для ведення вогню. Маса бойової машини мала сягати 58 тонн.

Загалом росіяни виготовили два дослідні зразки танка, які відрізнялися комплектацією. Перший отримав комплекс активного захисту (КАЗ) "Штандарт", призначений для протидії протитанковим засобам ураження, а також повноцінну оглядово-прицільну радіолокаційну станцію. Другий зразок мав спрощене оснащення.

Наприкінці 2000-х років обидві машини проходили випробування, під час яких сумарно подолали 15 тисяч кілометрів та здійснили 287 пострілів.

Російський танк Т-95 або "Об'єкт 195". Джерело: Андрій Тарасенко

Чому Росія відмовилася від розробки Т-95

Для продовження робіт необхідно було виготовити третій дослідний зразок, який мав стати основним під час державних випробувань. На їх проведення потрібно було додатково виділити 500 млн рублів, що, за даними видання, на той час становило щонайменше 25 млн доларів.

Зрештою у 2010 році російське міноборони вирішило закрити проєкт із фінансових та концептуальних причин.

Російський танк Т-95 або "Об'єкт 195". Джерело: РосЗМІ

Водночас аналітики зауважили, що Т-95 був продовженням започаткованої ще за часів СРСР розробки так званого танка граничних параметрів, створення якого вимагало значних технологічних інвестицій.

Однак експерти сумніваються, що саме нестача коштів стала визначальною причиною припинення робіт. Після розпаду Радянського Союзу Росія отримала у спадок понад 10 тисяч танків лише на базах зберігання.

На думку аналітиків, російське військове керівництво могло не бачити необхідності у створенні принципово нової бойової машини, маючи в розпорядженні тисячі вже перевірених танків.

Детальний рендер танка Т-95... Джерело: Defence Express Розгорнути

Нагадаємо, російські війська дедалі рідше застосовують танки та іншу важку техніку для штурмів через розширення зони ураження українських безпілотників. За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, навіть додаткові захисні конструкції не гарантують безпеки бронетехніки від атак дронів на оптоволокні.

Як писав OBOZ.UA, на початку жовтня 2026 року росіяни під час навчань у Челябінській області випробували новий роботизований танк "Штурм", створений на базі Т-72/Т-90. Водночас фахівці скептично оцінили розробку окупантів, назвавши її застарілою та нездатною ефективно виконувати завдання в умовах сучасної війни.