Блог | Життя без Путіна? Тихий демарш болотного бізнесу

Протягом 2026 року західні аналітичні центри, що спеціалізуються на дослідженні росії, фіксують цікаву тенденцію: болотні олігархи дедалі частіше замислюються про "життя після путіна".

Представники Берлінського центру з вивчення росії та Євразії навіть звернули увагу на знакову деталь: якщо раніше представники російської економічної "еліти" називали путіна шанобливо – "начальник", "перший" або "ВВ", то тепер дедалі частіше зневажливо – "дід". Причин для такої зміни ставлення більш ніж достатньо.

Усі вони так чи інакше пов'язані з війною. На відміну від основної маси болотного населення, російські бізнесмени належать до тієї категорії "суспільства", яку важко обдурити. Крадійкуватий і корумпований "господарський актив" кремля починає "прозрівати". За пропагандистською ширмою підприємці бачать причинно-наслідкові зв'язки й розуміють: за нинішніх обставин майбутнього в них немає, адже кормова база стрімко скорочується.

Приводів для матюків на адресу "діда" стає дедалі більше. Підприємці різних категорій потерпають від санкцій, підвищення податків, практики "добровільного" перерахування коштів до бюджету, знищення майна внаслідок війни (яскраві приклади – нафтопереробна галузь, маркетплейси, хімічна промисловість), а також загального падіння капіталізації російського бізнесу.

До речі, путін теж зі зневагою ставиться до підприємців. Ідеться не лише про олігархів, а й узагалі про всіх учасників ринкової економіки. В одному з інтерв'ю "дід" назвав усіх бізнесменів шахраями за визначенням. Таке ставлення не виникло спонтанно – воно десятиліттями дрімало в надрах російської політичної культури. Ще за радянських часів панувала зневага до торгівлі та всього, що було пов'язане з підприємницькою діяльністю.

Перші покоління політичних еліт на пострадянському просторі успадкували цю ментальність. Так було, до речі, і в Україні у 90-ті та на початку нульових. Достатньо згадати "азаровщину" – свавілля правоохоронних і податкових органів щодо підприємців. Однак зміна влади поступово трансформувала ставлення до ринкових відносин – як в Україні, так і в багатьох інших пострадянських країнах. А от на болотах радянські підходи законсервувалися – разом із незмінним "дідом". За умов відносно стабільної економіки прихований конфлікт між владою та бізнесом залишався непомітним. Але воєнна скрута вивела його на поверхню.

Навряд чи варто очікувати, що російські бізнесмени організують заколот: сміливців серед них небагато. Проте існують й інші форми протестної поведінки: саботаж, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон, а активів – у тінь. Власне, усі ці процеси спостерігаються протягом другої половини 2025-го та впродовж усього 2026 року. У сукупності вони сприяють збільшенню дефіциту федерального бюджету та загостренню інших економічних проблем.

Фактично, "тихий демарш" російського бізнесу – один із проявів масштабнішого процесу, який можна назвати початком кризи російської державності. Напевно, це ще не гостра фаза. Поки що російський бізнес лише мріє про "життя без путіна". На наступному етапі болотні олігархи, можливо, перейменують "діда" на "х**ло", а там, дивись, перейдуть від мрій до якогось конструктивного планування. Зрештою, ліквідація путінського режиму може стати для них єдиним шансом на економічне виживання.

Ну а ми робитимемо все можливе, щоб це "прозріння" якомога швидше охопило всіх росіян – від олігархів до пересічних обивателів. Наша просвітницька робота у вигляді "далекобійних санкцій" набирає обертів. Її результати бачить увесь світ і захоплюється нами. А ми продовжуємо боротьбу. Слава Україні!