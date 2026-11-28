Росія розробляє новітній винищувач Су-75 Chekmate, але зіткнулась з проблемами: що пішло не так

Росія продовжує розробку винищувача п'ятого покоління Су-75 Checkmate, однак проєкт суттєво відстає від раніше озвученого графіка. Станом на кінець 2026 року замість двох дослідних літаків, які обіцяли підготувати ще у 2025-му, є лише один екземпляр на етапі складання.

Крім того, розробники досі не визначили навіть орієнтовного переліку озброєння для майбутнього літака. Про це пише українське видання Defense Express. За його оцінкою, наразі немає підстав говорити й про можливе застосування Су-75 у війні проти України.

Невдалі обіцянки

Росія оголосила про старт проєкту Су-75 Checkmate у 2021 році. Тоді літак позиціонували як масовий однодвигуновий винищувач п'ятого покоління, який мав коштувати близько 30 млн доларів.

Також розробники обіцяли низьку вартість експлуатації – приблизно 5 тисяч доларів за одну льотну годину. За задумом, це мав бути відносно доступний бойовий літак, який зможе зацікавити потенційних іноземних покупців.

Виставковий макет Су-75 Checkmate. Джерело: ілюстративне фото з відкритих джерел

Станом на 2025 рік російська сторона заявляла, що до кінця року підготує два дослідні екземпляри. Один із них призначався для льотних випробувань, інший – для статичних.

Однак до кінця 2026 року жоден із цих планів не реалізували. Наразі відомо лише про один борт, який перебуває на етапі складання.

Пропагандистське відео

Нещодавно російські ресурси поширили стоп-кадр із пропагандистського репортажу, знятого на авіаційному заводі КнААЗ у Комсомольську-на-Амурі. Підприємство займається серійним виробництвом винищувачів Су-35С і Су-57.

На відео показали заготовку майбутнього Су-75 Checkmate на одному зі стапелів. Поруч розмістили екран зі схематичним зображенням літака.

Цього короткого фрагмента вистачило російським пропагандистам для чергових публікацій про нібито значний інтерес до нової розробки. Водночас жодних додаткових подробиць про реальний стан проєкту відео не містило.

Виставковий макет Су-75 Checkmate. Джерело: ілюстративне фото з відкритих джерел

Ще однією проблемою для російського проєкту стає конкуренція на експортному ринку. Потенційну нішу Су-75 активно займає Китай зі своїм винищувачем J-10C, який пропонують за ціною приблизно 40–50 млн доларів.

Таким чином, російському виробнику доведеться конкурувати не лише з іншими розробниками бойової авіації, а й із китайською пропозицією, яка вже представлена на ринку.

Характеристики літака

Розгорнутий аналіз російського Су-75 Checkmate Defense Express публікувало ще у 2021 році. За оприлюдненими проєктними характеристиками, майбутній винищувач повинен мати:

максимальну злітну масу – 18 тонн

бойове навантаження – до 7,4 тонни

практичну дальність польоту – до 2900 км

довжину розбігу та пробігу – 400–500 метрів

максимальну швидкість – близько 2 Махів.

Водночас конкретного переліку озброєння для Су-75 досі немає. Тобто навіть за наявності заявлених льотно-технічних характеристик залишається невизначеним, які саме бойові можливості матиме цей літак.

Про можливе використання Су-75 у війні проти України наразі також не йдеться. До цього етапу російський проєкт поки не дійшов.

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