"Росія хоче миру": у Путіна заговорили про контакти з європейцями

Росія вже нібито хоче миру, а російський диктатор Путін готовий до контактів із європейськими країнами щодо врегулювання війни проти України. Водночас у Кремлі заявили, що Москва не розуміє, на яких умовах європейці хочуть долучитися до переговорного процесу.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ. Він також поскаржився на позицію європейських країн щодо можливого розміщення їхніх військових контингентів в Україні.

Позиція Кремля

За словами Пєскова, Путін нібито відкритий до переговорів і контактів із європейцями. Однак Москва хоче спочатку зрозуміти позицію європейських держав щодо врегулювання, перш ніж розширювати тристоронній формат переговорів.

Представник Кремля стверджує, що європейці не хочуть спілкуватися з Росією у двосторонньому форматі та наполягають на участі в тристоронніх переговорах.

Водночас Пєсков заявив, що російська сторона бачить у позиції європейських країн суперечність. Зокрема, він розкритикував їхні плани щодо можливого введення військового контингенту в Україну.

Претензії до Європи

Пєсков заявив, що європейські країни нібито не сприятимуть усуненню причин війни, а навпаки – забезпечуватимуть їхнє збереження.

"Європейці кажуть: щойно наближатиметься врегулювання в Україні, ми введемо туди наші європейські контингенти. Це якраз те, через що почалася спеціальна військова операція", – сказав представник Кремля.

Він також стверджує, що участь європейців у переговорному процесі може призвести до зміни його формату з тристороннього на чотиристоронній. При цьому, за версією Пєскова, європейські країни нібито продовжуватимуть політику, яка сприятиме затягуванню війни.

Окремо прессекретар Путіна повідомив, що Москва продовжує контакти зі США щодо врегулювання війни в Україні. Водночас подальші рішення щодо переговорного процесу, за його словами, ухвалюватиме особисто російський диктатор.

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