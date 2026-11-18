Блог | Путіна залишилося тільки дотиснути. Наступний рік може стати останнім роком війни

Путіна закопають під мостом

Українці, зруйнувавши Кримський міст, довели, що для них немає нічого неможливого.

Кримський міст для російської влади був не просто найважливішим транспортним вузлом, а й практично сакральним символом відродження імперії. Його берегли як зіницю ока, охороняли настільки добре, наскільки вони взагалі здатні щось охороняти. Не думаю, що Кремль охороняють набагато краще.

Проте українці зруйнували цей сакральний міст. Думаю, вони ще доб’ють те, що залишилося, можливо, навіть найближчими днями. А отже, вони можуть практично все.

Путін і Ко стали вкрай уразливими. Тепер їм доведеться зважати на те, що кожен день цієї війни несе для них нові персональні ризики. Куди українці вдарять наступного разу? По палацу Путіна й Кабаєвої? А може, по Луб’янці? Вести війну за таких умов стає дедалі небезпечніше особисто для Путіна та його оточення.

Путін увесь час сподівався, що ось зараз, сьогодні-завтра, ситуація переломиться на його користь. Генерали розповідають йому про якісь міфічні успіхи: ще трохи побомбардуємо, і Україна зламається, українці розбіжаться, або скинуть владу, або станеться ще щось неймовірне. А всілякі Дмитрієви, шахраюваті посередники, обіцяють, що ще трішки – і Трамп дотисне Зеленського, той підніме руки й капітулює. Однак нічого такого не відбувається й не може відбутися. Навпаки, починаючи із січня, новий Конгрес усіляко заважатиме зрадницьким планам Трампа й невдовзі, найімовірніше, відновить допомогу Україні.

А Путін боїться навіть оголосити загальну мобілізацію в умовах гострої нестачі людей на фронті. Тобто він у цілковитому глухому куті. Його залишилося тільки дотиснути.

Наступний рік може стати останнім роком війни. Російська влада просто фізично не зможе її продовжувати. Вона не здатна захистити навіть свій сакральний центр сили – Кримський міст, а отже, принципово не здатна протистояти ударам України.

P. S. Можете звинувачувати мене в надмірному оптимізмі, але він ґрунтується на подіях, які ми можемо спостерігати в реальному часі. З мостом вас, друзі!